新聞透視－解僵局 勿推高陸仇台情緒

2018年01月14日 04:09 中國時報 李文輝

美國眾議院通過《台灣旅行法》、企業網站把台港澳藏列為國家等事件越演越烈，讓兩岸形勢走跌，好事都會變壞事，壞事只有更壞。大陸網民「仇台」情緒高昂，台灣似乎無奈被動，身陷其中，如何改善兩岸關係意義重大。其實，兩事件早有跡可尋，我方既不必因美國的善意而見獵心喜，更不必掉入「必也正名乎」的口水泥淖，切記「公無渡河，公竟渡河，墮河而死，將奈公何。」教訓。

美國眾議院繼2016年蔡英文就職前夕，通過支持台灣的88號共同決議案，重申《台灣關係法》和 「六項保證」後；10日再次「無異議」通過「鼓勵美台所有層級官員互訪」的《台灣旅行法》草案，後續要等參議院通過及總統簽署才算正式法律。

對此，北京大學國際關係學院院長賈慶國在媒體預判，該法案最終通過可能性不大。然而，一旦通過，就等於美台恢復官方關係，陸美之間必然發生對抗，甚至導致陸美斷交。

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮也說，《台灣旅行法》背後顯示出美國面對大陸崛起，集體心理產生恐懼和懷疑的變化；川普可能將《台灣旅行法》當成與大陸做買賣的工具。美台若不顧大陸釋出的明確政治訊號，有恃無恐地交往，將具危險態勢。

至於外企想賺大陸的錢，又在網站把台港澳藏列為國家，似乎純粹出於商業方便，既不是他們說了算，也不像是藏在細節裡的魔鬼，就像400多年前宗教法庭說地球是宇宙中心，也改變不了地球繞著太陽轉的真相。

眾所周知，美國利益優先的外交政策，共和民主兩黨都一樣，共和黨固然親台，可是也簽了《上海公報》、《八一七公報》等不利我的舉措。台灣本是陸美兩大國戰略對抗下的因變數，兩岸血濃於水，台美關係卻從來是利的妥協，而不是理的推敲，沒有《國防授權法》，美國大黃蜂軍機也會「迫降」台南機場；沒有《台灣旅行法》，李登輝以降歷任總統照樣「路過」、「私人訪問」美國。千萬不要見獵心喜而誤判形勢，衝撞大陸反獨促統的底線或誤踩紅線。

(中國時報)