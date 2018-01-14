陸菲合作破兩岸詐團 逮153人

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中國時報
／綜合報導

菲律賓警方反網路犯罪小組13日表示，警方根據線報發動搜捕行動，在3處據點逮捕共150多名外國籍嫌犯，其中包括逾百名中國大陸和台灣籍人士。菲律賓移民局正在調查這些嫌犯的身分，初步判定這些大陸人和台灣人多數以旅遊簽證入境菲律賓。由於此案是大陸與菲律賓執法單位聯手破獲，台籍嫌犯也有可能會被遣送到大陸。

據菲律賓媒體ABS-CBN報導，共153人落網，其中包括數十名大陸和台灣籍人士；而《馬尼拉公報》則指共156人落網，其中133人為大陸和台灣籍嫌犯。

攻堅突擊3據點

《馬尼拉公報》指出，菲律賓警方根據中國警方提供的情資，昨天先在南伊羅戈省（Ilocos Sur）突襲一處電話詐騙據點，逮捕62名中國和台灣籍嫌犯。

菲律賓國家警察反網路詐騙小組首長馬可士（Marni Marcos Jr.）說：「突襲行動期間，其中一名嫌犯逃往相鄰的建築物，行動小組成員追趕在後，結果一進入建物，立即再發現43名大陸籍嫌犯。」

這43人當中，33名為男性。警方另外也在聖維森特鎮（San Vicente ）逮捕31人。最後，菲律賓警方再於馬尼拉附近的拉斯皮納斯市，逮捕17名大陸嫌犯，8男9女。

老梗誘大陸人上當

報導指出，執法人員在各現場發現隔音室、被焚燒的名冊，以及手機、手提電腦、桌上型電腦、印表機、數據機、路由器、電話以及網路攝影機等用來詐騙之器材。

調查人員表示，這批嫌犯全是受雇於電信詐騙集團，佯裝警察、檢察官或法官，打電話給在中國的對象，謊稱他們的銀行帳戶發生問題，再以誘騙或恫嚇等手段，誘使受害人配合調查進行轉帳。

馬可士表示，有些被詐騙的中國受害者是商人或企業老闆，有些案例詐騙金額甚至高達120萬美元（約3555萬元台幣）。

(中國時報)

涉詐台嫌恐遣赴大陸

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