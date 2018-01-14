涉詐台嫌恐遣赴大陸

菲律賓警方在3處據點逮捕共153名外國籍詐騙嫌犯，其中包括大陸和台灣籍，左圖刺青男子確認為台灣籍。（摘自推特）

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中國時報
／台北報導

菲律賓警方與移民局，13日在拉斯皮納斯市與南伊羅科斯省2座小鎮，逮捕了153名懷疑來自大陸和台灣的電信詐騙嫌犯，法務部次長陳明堂表示，會先透過外交管道進一步了解，同時也透過高檢署國際司法合作平台了解菲方蒐証內容，做出妥善因應；刑事局駐菲聯絡官也將趕往當地，了解相關案情及確認台嫌人數。

大陸警方近年來積極與各國合作打詐，此次菲國破獲的電信詐騙機房，情資是由陸方提供，所以台嫌未來極有可能會被遣送到大陸受審。我外交部對此表示，外館將會派人探視，並與菲方相關單位聯繫，確保國人基本權益。外交部再次提醒國人，出國商旅切勿從事違法行為。

除了菲律賓外，韓國警方上月也破獲一個以台嫌為首的電信詐騙機房，逮捕了53名台嫌。警方統計，匈牙利警方在去年5月查獲35名台籍詐欺犯，刑事局去年分別與印尼、泰國、馬來西亞警方合作，也共逮捕到147名台嫌，加上在柬埔寨、多明尼加、等國落網的台嫌，總人數已突破300多人。

警方說，詐騙集團為躲避查緝，通常不會在國外同一據點停留超過3個月，並會製造斷點，及一系列招募、培訓、建置系統平台等SOP，但警方仍會依大數據資料庫勾稽事證，已多次揪出從海外回台休息的詐欺犯，傳訊後依法送辦，未來希望兩岸能夠恢復昔日共打模式，遏止詐欺犯罪氾濫。

(中國時報)

陸菲合作破兩岸詐團 逮153人 人體運毒闖關 5馬國人被捕

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