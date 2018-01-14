人體運毒闖關 5馬國人被捕

5名馬國旅客假觀光真運毒，用繃帶綑綁毒包遭查獲。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導
近年查獲外籍人士夾藏毒品闖關來台事件

假觀光，真運毒！5名馬來西亞籍旅客，受販毒集團指使，用彈性繃帶毒品綁在腿上的方式，企圖運毒闖關，12日入境高雄國際機場時，因穿著厚重衣服及寬鬆褲子，走路姿勢怪異，加上神色詭譎，引起高雄航警、海關注意，當場在5人身上搜出約11公斤、市價千萬元K他命毒品，全案由檢警擴大追查幕後貨主。

警方調查，這1男4女平均年齡20歲左右，12日下午1時許，搭乘亞洲航空AK-170班次，從吉隆坡來台於高雄小港機場入境，但通過護照查驗後，被關務署人員及航警發現走路「卡卡的」，直覺事有蹊蹺，上前實施盤查，發現身上硬硬的。

航警、海關要求他們脫下衣褲檢查，結果在5人大腿及小腿發現用彈性繃帶綑綁的透明塑膠袋，裡面裝有第3級毒品K他命24包，總重11.76公斤。

警方指出，這5人彼此並不認識，但因缺錢花用，被1名男子利用通訊軟體「徵召」吸收，以新台幣約10萬元代價，將毒品夾帶來台。

其中，洪姓男子等5人中的2人曾有來台紀錄，另3人是首度來台，他們被安排以「假觀光，真運毒」的手法來台，抵台後，販毒集團原安排馬來西亞在台灣與他們接觸，再將毒品交給台灣貨主，不過，卻早先在機場被查獲，將進一步根據昔日聯絡資料，追查毒品上游。

警方說，去年12月16日，刑事局才在桃園機場，截獲4名青少年從馬來西亞走私9.2公斤K他命入境台灣，12月25日又查獲21歲台籍男子王上銜被販毒集團吸收，以免費旅遊為號召協助運毒，在他從馬來西亞搭機返台時，從他身上起出1.455公斤K他命，顯然國內販毒集團與馬國當地K毒集團合作，在兩地找人當毒品「交通」，將加強機場查緝，全力防堵。

(中國時報)

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