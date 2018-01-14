大哥帶小弟投案 3人收押

2018年01月14日 04:09 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

有彰化「溪湖金錢豹」之稱的小莓視聽館，8日清晨發生李姓竹聯幫分子在包廂內被槍殺命案，造成當地不小震撼。56歲花壇鄉薑母鴨店賴姓老闆，前晚帶著郭姓與陳姓小弟投案，郭坦承因一時衝動拔槍犯案。檢方13日以3人有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

警方調查，案發當晚，包廂內情況混亂，李姓死者具幫派背景，去年9月才出獄。7日晚間，李約人到包廂飲酒作樂並喬事，人群來來去去，李後來又打手機找到賴姓老闆，8日凌晨1時許，賴帶著郭姓、陳姓2名小弟進入包廂，10分鐘後就傳出槍響，包廂內所有人鳥獸散，留下倒臥血泊的李男，郭等人行凶後駕車逃離現場。

警方組成專案小組，鎖定同為幫派成員的賴男涉有重嫌，循線查出，賴男案發後開車載33歲郭男回嘉義，郭再搭計程車回台南，賴則與陳男返回彰化躲藏，但眼見難逃法網，12日下午4時許，賴男喚回郭、陳，並帶著當天行凶用的1把制式克拉克手槍、10發子彈向溪湖警分局投案。

警方查出，李姓死者案發當晚酒後撥打電話給賴男，2人發生口角，賴便帶著隨身小弟郭男、陳男駕車抵達小莓視聽館，欲和李男理論，雙方在包廂內發生激烈口角衝突，郭一時氣憤，拿出預藏的手槍朝李男射擊1發，子彈擊中李男左胸，造成李男大量出血死亡。

郭男投案後供稱，當時看到李男突然站起來，以為要對「大哥」賴男不利，情急衝動下才開槍，不過，警方懷疑背後並不單純，似有其他恩怨，警訊後，將3嫌依殺人罪嫌移送地檢署，檢方認為全案有深入追查必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

(中國時報)