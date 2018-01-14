運毒量刑低 台灣成亞太轉運中心

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中國時報
／台北報導

國際毒品走私集團看準台灣毒品市場，重金雇用外籍人士充當空中飛人，以各種花招夾藏毒品闖關來台，相較印尼等國已將21名運毒台嫌判處死刑，國內尚未有外籍嫌犯因運毒遭判死，令警方憂心量刑過低，恐有更多外籍人士鋌而走險走私毒品來台。

警方指出，走私來台的毒品以海洛因、K他命為主；此外，國際毒梟還將台灣作為毒品轉運站，多次利用外嫌以過境的方式，企圖將古柯鹼轉運到澳門等地。

歷年查獲外籍嫌犯中，包括英、美、馬來西亞、新加坡、泰國等國籍，有些是國際背包客，還有家族，甚至孕婦。夾藏手法千奇百怪，除人體吞服、塞肛，有夾藏在高爾夫球桿、高爾夫球、鞋底、泡麵、茶葉、背包夾層內等，也有用複寫紙層層包覆毒品，以為能躲過X光機檢測，都被警方及海關識破。

警方發現，運毒外嫌通常以2人為一組，先從柬埔寨取得海洛因後，再從馬來西亞、越南等國轉機來台，然後在5星級飯店內交付，每次運毒代價約2萬美金、台幣60萬元不等。

K他命則多從大陸經馬來西亞來台，目前查獲運毒外嫌以馬籍人數最多，因在馬國運毒是唯一死刑，曾有馬籍女嫌在台落網後，以為會有相同下場，嚇得哭喊：「我回不去了！」

此外，航警局近年破獲多起走私古柯鹼案，發現外嫌都是從杜拜來台，準備再轉運到澳門、澳洲等地，目前已列出10多名註檢對象，只要這些人企圖夾藏毒品闖關，就會受到嚴密搜身檢查。

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(中國時報)

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