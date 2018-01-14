高雄鼓山區－碗粿水粄 Q彈夠味

2018年01月14日 01:33 中國時報 呂素麗 ）

從阿嬤挑著擔子沿著大街小巷叫賣，到媳婦、孫女推著車子、市場擺攤賣，高雄市鼓山區內惟碗粿傳承50年，沒有店面，卻是許多內惟人從小吃到大，就是愛這一味「鐘家碗粿」。

清晨6點20分，九如四路1181巷口小小的攤子就圍了不少民眾，「我要35的包3碗」、「我要素的2個」，客人聲音此起彼落，鐘婉如忙著裝碗粿、配菜脯、淋醬料，再將熱騰騰的碗粿交給趕著上班的客人，稍有空閒才能聊上幾句，介紹自家的碗粿。

鐘家碗粿從鐘婉如的阿嬤開始，挑著擔子在九如四路內惟一帶大街小巷叫賣，後來手藝傳給第2代媳婦鐘吳月娥，原也推車賣碗粿，後來改在內惟市場擺攤，第3代鐘婉如則在九如四路巷口賣。她說，碗粿仍是母親製作，她只負責賣。

鐘婉如說，碗粿用舊的在來米當天手工製作，口感較Q，菜脯、醬汁、蒜泥也是自己製作；菜脯取自客家白蘿蔔現炒，配上Q彈的碗粿，風味獨特，不少客人會要求多加些菜脯。

40歲廖先生笑說，他從小吃鐘家碗粿長大，吃到覺得其他家碗粿都不習慣。

地址：高雄市鼓山區九如四路1181巷口、內惟市場

電話：0960109874

營業時間：九如四路1181巷口每天上午6點20分至9點、內惟市場每天上午10點起至賣完為止

售價：加蛋、香菇、豬肉35元；只加豬肉30元；素碗粿25元

(中國時報)