台中南屯區－圓屋客家米食 現代人愛呷

2018年01月14日 01:33 中國時報 黃國峰 ）

台中市南屯區圓屋客家米食的碗粿有古早味，除了傳統客家碗粿必有的菜脯外，老闆改良成更符合現代口味，再加上選用後腿絞肉、新社香菇、新鮮紅蔥頭拌炒的肉臊、韭菜，口味獨到，真材實料，1碗只賣35元，物美價廉，去年5月開業至今，佳評不斷。

老闆詹益淦是東勢客家人，職業軍人退伍，賣過20多年家具，從小看媽媽做「粄」（「粿」的客家話）、姑姑在東勢街上開碗粿小吃店，耳濡目染下，也想留給兒子一個家傳事業，就帶著兒子一起做。秉持著軍人務實精神，找姑姑從頭學起，以客家傳統美食為基礎，並加以改良，除了碗粿，也有油飯、菜頭粿、芋籤粄等傳統客家小吃。

詹益淦說，堅持天然食材，為做出碗粿天然的Q度，使用1年以上的在來米，取其含水量少，前一天就要將在來米泡水，每天早上4點就起來做粿，堅持手工、不加任何修飾澱粉、純米漿打製，不添加太白粉、蓮藕粉、樹薯粉，吃起來完全沒有粉粉的感覺。

詹益淦表示，傳統客家碗粿只會在碗粿上添加菜脯食用，為符合大眾口味，他再加上以後腿絞肉、新社香菇、新鮮紅蔥頭等拌炒的肉臊和韭菜，另外準備辣椒醬提供給口味較重的客人。

地址：台中市南屯區大墩路98號

電話：0988305208

營業時間：每天上午7點至下午4點，星期日公休

售價：鹹碗粿35元、甜碗粿30元

(中國時報)