台南中西區－老古石碗粿 客製化古早味

2018年01月14日 01:33 中國時報 程炳璋 ）

沿著台南市中西區信義街口的石牌坊走進巷子內，一家不起眼的碗粿店，從一早就生意興隆；老闆娘鍾青蓉總是忙得不可開交，她的碗粿從公公開始經營，傳承到她已30年；堅持傳統的熬煮醬汁與蒸粿，讓這家店被稱為台南隱藏版頂級碗粿店。

老古石碗粿店原為鍾青蓉的丈夫經營，9年前因太過勞累病逝，她一肩扛起碗粿店生意，靠著賣碗粿養活1子2女。

她的功夫來自公公30年真傳，每天清晨5時就起床備料，上午8時一開門，就吸引許多客人上門，飽餐一頓好上工。

老古石碗粿強調古早味，用火燒蝦、後腿肉當碗粿料，放料、加肉臊、倒入自磨米漿、大火蒸粿半小時。肉臊以紅蔥酥、家傳配方與醬油熬煮2小時許，醬汁用大骨湯熬煮，加入甘草片、醬油及家傳配方後再勾芡，色香味俱全的家傳醬汁，抓住老顧客的心。

老古石碗粿雖藏身小巷裡，但因便宜好吃，客人絡繹不絕，有別於觀光客光顧的老店，客群幾乎以在地台南人居多，有時候賣到中午就賣光光。

老古石賣的一般碗粿沒有蛋黃與香菇，但是因應不同客人口味，還可以客製化，不只能加蛋黃與香菇，只要事先預訂，甚至還能加入干貝。

地址：台南市中西區信義街57號

電話：（06）2239092

營業時間：每天上午8點至下午5點，每周五公休

售價：30元

(中國時報)