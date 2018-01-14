推崇小蔣挨轟 柯：公平評價

2018年01月14日 04:09 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

故總統蔣經國逝世滿30周年，台北市長柯文哲前天受邀出席新書發表會，推崇蔣經國貢獻，有綠委不滿嘲諷柯湊熱鬧，柯文哲13日表示，他只是給蔣經國一個公平的評價，很多東西沒必要讓問題更嚴重、增加彼此怨恨，人生苦短，大家可以快快樂樂過日子不是很好嗎？

柯文哲出席《破局：揭密！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕》新書發表會，他致詞時肯定蔣經國晚年啟動民主改革、解除戒嚴，開放大陸探親，開啟兩岸交流、解除報禁，並說到「蔣經國總統當年順應潮流所做的努力，是有貢獻的」。

綠委批為拉深藍票

但民進黨立委段宜康卻在臉書上諷刺，為了選票說出違心之論，令人齒冷。對於被指是要吸引深藍選民，柯文哲回應，這事想太多，他總是希望社會更和諧、更合作，而且作者是朋友所以幫忙。

柯文哲說，台灣本來就是一個多元社會，人家有優點說優點，有缺點說缺點，要給一個公平評價。段宜康也批評柯文哲不需因蔣經國的政策就膜拜他，柯文哲強調，「沒有膜拜他啊！有誰膜拜他？唉，算了。」

思考促轉條例目的

柯文哲話鋒一轉說，

最近他一直在想《促進轉型

正義條例》內容，應該是解決目前的問題，避免未來錯誤再發生，希望大家未來可以更合作，應該是這種目的，很多東西就是不需要讓現存問題更加的嚴重，在未來增加彼此怨恨。柯直言，自己常常說「人生苦短，大家可以快快樂樂過日子不是很好嗎？」

(中國時報)