重機飆台3線 2天舉發116件

2018年01月14日 04:09 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

台3線路幅寬廣沿線彎道多，常吸引大型重機車騎士出遊挑戰，但部分騎士罔顧法令及居民安全，違規飆車競速且噪音擾人安寧惹民怨，交通事故頻傳並釀成傷亡。苗栗縣警局、環保局及監理站13日在獅潭段實施聯合稽查，縣長徐耀昌擔任交通安全大使，親切向騎士宣導。

徐耀昌宣導籲勿超速

警局交通隊指出，本月4日下午及13日上午2次聯合稽查專案勤務，在台3線三灣至大湖段規畫2處路檢點及3處機動測速照相點，重點取締大型重機超速、車輛改裝及噪音超標。計舉發大型重機超速106件、闖紅燈5件、改裝排氣管3件及拆除消音器2件；一般汽機車違規511件。

13日上午7至11時的聯合稽查勤務，有數批出遊大型重機經過，以取締違規改裝及噪音超標為主，徐耀昌由警局長林炎田、環保局副局長陳華盛及獅潭鄉長謝春梅等人陪同，穿起反光背心並持指揮棒，協助引導車輛受檢。

徐耀昌發給騎士紀念品並表示，歡迎大家到苗栗欣賞好山好水、品嘗美食和水果，但請騎士不要改裝大型重機、不要超速行駛，確保自身及其他用路人的安全，以同理心兼顧居民感受，互相尊重。一批結隊要往觀霧欣賞聖稜線雪景的重機車友，強調他們沒有改裝，也配合稽查行動，確認未違規隨後繼續北上。

警方將持續取締違規

交通隊長張俊銨表示，去年全縣取締交通違規5萬多件，台3線沿線有2萬4000件，比例有偏高情形，其中大型重機影響居民安全和妨害安寧最被詬病，因此列為稽查取締重點路段。

林炎田表示，相關單位執行嚴密的聯合稽查勤務，2016年大型重機在台3線發生27件交通事故，造成2死31傷，2017年已下降為16件、2死13傷，警方取締違規將持續執行。

(中國時報)