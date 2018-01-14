遙控飛航嘉年華 3D花式炫技

在立委盧秀燕協助下，台中市太平區頭汴坑溪畔一江橋飛行場成為搖控無人機玩家合法競技及訓練場所。（馮惠宜攝）

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中國時報
／台中報導

台中市遙控飛行科技發展協會13日在台中市太平區頭汴坑溪畔的一江橋飛行場，舉辦台中市遙控飛航嘉年華，50架各式大型遙控飛機輪番上演編隊飛行、直升機3D花式飛行，連憤怒鳥及小小兵造型飛機都飛上藍天，令觀眾們驚歎連連。

立委盧秀燕 協助爭取

台中飛協成立14年，一直沒有固定合法飛場使用，去年6月在立委盧秀燕協助下，終於獲第三河川局同意，將頭汴坑溪畔一江橋1500平方米河川地租借給協會，經整地、舖設跑道，數十名玩家13日齊聚，參與這場「遙控飛航嘉年華」，也邀盧秀燕與會。

盧秀燕指出，無人機遙控科技競技是近年世界興起的新休閒運動，市府應以合法管理的方式，妥善利用郊區河畔空地，讓喜歡的同好有地方可去。

台中市遙控飛行科技發展協會理事長蔡義盛也期盼市府能重視遙控飛行管理。

這項遙控飛航嘉年華，一開始即由六軸直升機飛行器掛載紅布條及燃放鞭炮歡迎盧秀燕，隨後進行戰機編隊飛行表演，由現代戰鬥機中隊領航畫破天際，隨後曾在二次世界大戰立下戰功的經典螺旋槳戰機及現代輕型教練機接續登場，為活動掀高潮。

50架編隊表演 驚豔全場

第二項演出是國際遙控飛機大賽指定項目的直升機3D花式特技飛行表演，只見直升機彷彿在空中跳舞般，自由自在地翱翔、翻轉、俯衝，完成各式花式表演，如此高超的飛行技術，全憑站在地面上，手握遙控器的專業玩家。

(中國時報)

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