賴揆允諾支持觀光廊道經費

2018年01月14日 04:09 中國時報 廖素慧 、翁聖勳／嘉市報導 、翁聖勳／嘉市報導

行政院長賴清德13日持續視察嘉義市，走訪城隍廟、九華山地藏庵參拜，再轉往聖愛家園了解長照業務，到阿里山林業村聽取簡報，除肯定涂醒哲的施政表現，他也侃侃而談台南經驗，強調台南未向中央拿龐大經費，而是以老屋修繕吸引青年回流，引進日商，並帶進觀光人潮。

賴清德昨到嘉義市城隍廟、九華山地藏庵為國人祈福，也感謝兩大廟宇在台南地震時大力援助，接著訪視聖愛家園，賴清德說，前瞻基礎建設與長照2.0執行重要性，希望藉由加速中央與地方溝通，實現蔡英文總統的政策美意。

肯定長照優異成績

賴清德也稱讚涂醒哲及市府團隊推動長照成績優異，讓嘉義市各區都有日照中心，讓所有市民可以免費做健康檢查，行政院會大力支持嘉市鐵路高架化，讓市政順利推動。

在視察阿里山林業村時，市府爭取11.27億「林業鐵道文化黃金觀光廊道計畫」，賴清德允諾支持，由農委會與國發會負責跟進，樂見嘉義市致力保存文化資產，並透過與鄰近縣市合作，如故宮南院、台南奇美博物館等景點，發揮觀光產業效益。

樂見保存文化資產

賴清德並暢談台南經驗，他說，台南並沒有拿中央龐大經費，而是以老屋新力結合民間修繕老屋，吸引年輕人回流創業，引進日本姊妹市帶進日商進駐，也帶來觀光人潮。

立委李俊俋表示，嘉義舊監（獄政博物館）尚未部分建物未修復的部分，文化部、嘉義市政府、法務部以7、2、1的比例分攤經費，今年可望動工。

賴清德昨天也巧遇嘉市集團結婚的新人，他展現親和力，開心與新人合照。

(中國時報)