遠航新機服役 迎春節返鄉潮

2018年01月14日 04:09 中國時報 柯宗緯 、 陳可文 ／綜合報導 ／綜合報導

離島春運以往總是爆量，遠航引進第2架ATR72-600新機，13日正式服役，首航高雄、馬公航線滿座，加上去年11月已服務的首架ATR客機及3個MD航班，每天6個航班營運，機位增4成，第2波春節加班機預計16日開放訂位，可望紓解返鄉潮。

周末GO優惠 可享69折

遠航總經理李承仲指出，106年新引進2架ATR-600型客機，每架有70個座席，1架去年11月起飛台中、馬公、金門航線，另1架昨起加入高雄-馬公航線，每日增3個ATR航班；遠航預計每年引進2、3架ATR，總計9到11架，填補國內線所需運能。

李承仲表示，目前推出「周末GO」優惠，每周五晚間6時開放至周一上午8時，旅客在遠航官網或手機訂位，可享69折超值優惠，高雄-馬公航線只要1015元起，高雄-金門航線1233元起，預計4月會公告正式新票價，但價錢與華信、立榮差不多，待民航局核定。

下月即將迎接農曆新年，遠航對於春運很有信心，李承仲說，機位保證比去年多，所有航線加總約可載運近3萬人次。他也提醒，離島春節第2波加班機將於16日下午6至8時統一開放訂位，民眾可以多加利用。

ATR飛離島 華信加入

遠航說，未來台灣離島航線，都會用ATR來飛，最經濟且省油，而考量離島旅遊淡季，將評估開闢新航線。遠航機隊近來汰舊換新，去年9月引進2架ATR、今年再引進2架經營離島航線，明年計畫引進A320、A321經營國際航線。

華信航空不落人後，ATR新機隊也計畫在春節前加入營運，首推高雄－馬公航線，每天飛航來回6班次，特別推出「高澎滿座久發發」促銷優惠方案，凡於華信官網或APP購買高雄－馬公或台中－馬公單程機票，都享超值優惠票價。

(中國時報)