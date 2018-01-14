遠航新機服役 迎春節返鄉潮

遠航ATR新機13日高雄-馬公首航，高市觀光局送民眾首航禮。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

離島春運以往總是爆量，遠航引進第2架ATR72-600新機，13日正式服役，首航高雄、馬公航線滿座，加上去年11月已服務的首架ATR客機及3個MD航班，每天6個航班營運，機位增4成，第2波春節加班機預計16日開放訂位，可望紓解返鄉潮。

周末GO優惠 可享69折

遠航總經理李承仲指出，106年新引進2架ATR-600型客機，每架有70個座席，1架去年11月起飛台中、馬公、金門航線，另1架昨起加入高雄-馬公航線，每日增3個ATR航班；遠航預計每年引進2、3架ATR，總計9到11架，填補國內線所需運能。

李承仲表示，目前推出「周末GO」優惠，每周五晚間6時開放至周一上午8時，旅客在遠航官網或手機訂位，可享69折超值優惠，高雄-馬公航線只要1015元起，高雄-金門航線1233元起，預計4月會公告正式新票價，但價錢與華信、立榮差不多，待民航局核定。

下月即將迎接農曆新年，遠航對於春運很有信心，李承仲說，機位保證比去年多，所有航線加總約可載運近3萬人次。他也提醒，離島春節第2波加班機將於16日下午6至8時統一開放訂位，民眾可以多加利用。

ATR飛離島 華信加入

遠航說，未來台灣離島航線，都會用ATR來飛，最經濟且省油，而考量離島旅遊淡季，將評估開闢新航線。遠航機隊近來汰舊換新，去年9月引進2架ATR、今年再引進2架經營離島航線，明年計畫引進A320、A321經營國際航線。

華信航空不落人後，ATR新機隊也計畫在春節前加入營運，首推高雄－馬公航線，每天飛航來回6班次，特別推出「高澎滿座久發發」促銷優惠方案，凡於華信官網或APP購買高雄－馬公或台中－馬公單程機票，都享超值優惠票價。

(中國時報)

賴揆允諾支持觀光廊道經費 藍營拚變天 誓言贏回基隆

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。