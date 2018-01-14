藍營拚變天 誓言贏回基隆

國民黨基隆市黨部在蔣經國銅像前舉辦追思會，希望效法蔣經國精神，把基隆「贏回來」。（李其樺攝）

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中國時報
／基隆報導

故總統蔣經國逝世30周年，國民黨基隆市黨部13日上午在基隆市八斗子蔣經國銅像前舉辦追思會，前移民署長謝立功、議長宋瑋莉與前駐紐西蘭大使介文汲等藍營基隆市長參選人統統現身，追思蔣經國過去對台灣重大建設與勤政愛民風範。

雖然寒風凜冽，蔣經國追思活動仍多達百人共襄盛舉，由宋瑋莉率領眾人在蔣經國銅像前獻花，並拿布擦拭蔣經國銅像基座，誓言要「重新擦亮國民黨的招牌」。

宋瑋莉表示，經國先生親民愛民的形象深植民心，一生為國家建設、民生經濟打拚，腳踏實地、勇於實踐的精神更為我們奠定堅實發展的基礎，儘管當前政治環境惡劣，她也將秉持經國先生的精神，勇於面對挑戰，「敢做」、「肯做」再次為基隆贏回未來。

謝立功表示，經國先生推動十大建設、開放兩岸探親打破僵局，以及勤政愛民的風範都值得現在的政治人物緬懷與學習，台灣為多族群國家，基隆更是典型海港城市、移民城市，他將效法經國先生精神，以人民幸福為宗旨，推動族群融合，為基隆這塊土地做出貢獻。

介文汲則認為，經國先生在經濟上推動十大建設，政治上推動族群和諧、照顧中小企業和弱勢者，讓台灣人民享有今日的安居樂業，是最大的功臣。

介文汲說，對比現在政治環境，無論是兩岸、經濟各方面都出了問題，「感到心情很沉重，現在的政治人物應好好反省！」他希望未來以國際視野來建設基隆，讓基隆市繁榮進步。

(中國時報)

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