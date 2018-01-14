重機呼嘯過 民不安寧

2018年01月14日 04:09 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

「希望騎士經過獅潭時，車速放慢、嗓音小一點，不要驚擾到老人家。」獅潭鄉是人口高齡化的長壽之鄉，但居住在台3線沿線居民，卻長期飽受違規大型重機飆速威脅到行的安全，及呼嘯而過的噪音所苦；苗栗縣警察局為防制交通事故，已全面結合高科技設備強力執法。

警局統計，近2年在台3線發生的大型重機交通事故，多屬超速失控或未保持安全距離，導致釀成傷亡悲劇。而這些人為疏失，加上改裝車體或拆除消音器等，都讓居民苦不堪言，老人家驚恐表示，過馬路時看到大型重機呼嘯而來，根本不知道要往前還是退後。

縣長徐耀昌率隊執行聯合稽查時，鄉長、主席、村長和10多位村民，紛紛到場關切也反映心聲。而這些負面評價，與形塑浪漫台3線及慢遊、慢活環境大有扞格。

警局防制台3線交通事故，在三灣到卓蘭段已施設16處固定測速及闖紅燈照相器，其中1支已躍升全縣「測速王」；另使用10部移動式雷達測速照片設備，不論白天或夜間均可照相取締，違規車輛將無所遁形。

台3線風景秀麗挑戰性高，原本就是大型重機騎士熱門路線，目前吹的是東北季風，加上寒流一波波，大型重機騎士坦言，如果選擇西濱快速道路，側風太大有危險性，所以台3線仍是上上之選。

警局強調，尊重騎士的興趣與路權，但也宣示強力取締違規決心，呼籲騎士不要挑戰公權力。

(中國時報)