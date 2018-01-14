捷運兒童優惠 雙北拚同步上路

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中國時報
／綜合報導

兒童捷運票價優惠何時上路，再度成為雙北較勁焦點。新北市雖有意與北市同時在27日啟動，卻因北捷公司「修改系統」，新北市將在農曆年前實施。

另柯P13日談及北市提供6折優惠是考量0.5元「計價困難」，對此新北市交通局指出，目前雙北公車兒童及老人均採半價優惠，小數點部分以無條件進位為整數，此一機制行之多年，對五毛錢成為北捷計價問題到難以置信。

柯文哲表示，北市選擇6折是考量到計算，他舉例，像是25元打5折是12.5元，那5毛錢很難算，新北市若要5折就5折，但票價到底要12元還是13元，就希望大家先講清楚，因為到時補助的錢是捷運公司要跟新北市政府收，錢講好了看怎麼收，他都沒有意見。

柯文哲說，現在刷卡機的設計、程式還要調整，若優惠票價一致當然比較好操作，「但你（新北市）要跟人家不一樣，那就看調整要多少錢？就照算吧」。

對此新北市交通局說明，新北市提出5折優惠方案後，同步向台北捷運、機場捷運及高雄捷運協商實施時間，機捷表示將在上半年與其他優惠綜合修改後實施；高雄捷運也將在農曆前年實施，由於北捷公司仍在「修改系統」，北市雖已宣布27日實施、新北雖也有意同步上路，但能否配合仍待北捷公司回覆。

新北交通局表示，雙北公車一段票15元，但兒童及老人一樣採取半價優惠方式，為何公車就不會面臨半價7.5元的小數點問題？這是因為雙北公車都是採取「無條件進位」方式辦理，且這套處理機制早已行之多年，從來就不是問題，也不解為何談到捷運半價優惠時，區區五毛錢就成為問題。

(中國時報)

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