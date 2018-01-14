土地公娶某 循古禮熱鬧迎親

2018年01月14日 04:09 中國時報 馮惠宜 、 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中大里區永隆福德祠土地公3度向郭姓信徒託夢，「希望能娶牽手來服務鄉親」，經向永隆里福德祠土地公擲筊請示後，13日舉行盛大迎親儀式，新上任的土地婆在大里福興宮開光，信徒組成的迎親隊伍依傳統迎娶儀式，自備迎親采禮，扛著神轎到大里福興宮迎回土地婆。

這場土地公娶親盛事，不但是永隆里福德祠土地公告別單身，香火鼎盛的大里福興宮，最近奉祀月下老人，這也是該廟月老牽線的第1宗姻緣，在地方上傳為佳話。

永隆里長林士元說，永隆里福德祠早期是民眾在稻田中央供奉的1尊石頭雕刻土地公，後因市地重畫區開發後，20年前遷建到永隆六街，里民人口數從12年前的6000多人，倍增到目前1萬3000多人。

林士元說明，土地公娶親緣由是郭姓信徒3度夢到土地公託夢，指示「業務量增加，要娶牽手幫忙」，前2次還不信，第3次向廟方反映，廟方經擲筊詢問，連獲3個聖筊。

廟方與地方人士把土地公娶親視為地方大事，不但雕刻土地婆神像，並選在附近香火鼎盛的福興宮開光，13日大批信徒自組迎親隊伍，備迎親采禮，到福興宮迎娶土地婆回永隆里福德祠。

台中市西屯區大河里百年歷史的福德祠，因水湳經貿園區整體規畫拆廟搬家，為營造特色，全國首創福德祠以國際競圖評選出「Under a Roof」土地公廟設計，13日舉行重建動土典禮，未來將成為一處觀光景點。

(中國時報)