外界解讀賴美惠挺黃偉哲

李俊毅（中）13日舉辦愛心園遊會，重申黨內參選人若跟黑金結合才能繼續執政，會被台南市民趕下台。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導
黃偉哲（右六）在聖母廟發表競選廣告，台南市議長賴美惠（左四）稱他「未來的黃市長」，表態意味濃。（程炳璋攝）

民進黨台南市長黨內初選競爭激烈，前立委李俊毅繼12日炮火猛烈質疑黨內同志初選斥資上億，資金來源要交代清楚後，重申黨內候選人若跟黑金結合才能繼續執政，會被台南市民趕下。立委黃偉哲昨發表「喜歡台南」競選影片，台南市議長賴美惠稱他是「未來的黃市長」，被外界視為表態。

李俊毅強調，民進黨受人民肯定，是因為清廉執政，倘若黨內候選人「舉起黑金之手」，要跟黑金結合才能繼續執政，不但侮辱民主聖地台南市民的尊嚴，也會被台南市民趕下台。

賴美惠13日出席黃偉哲廣告影片活動中，稱他為「未來的黃市長」，被外界解讀為台南市議長公開表態挺黃，對於媒體進一步追問，她本人笑而不答，並未明確回應，僅稱「我是支持他的農業政策」。

對於賴美惠稱黃偉哲「未來的黃市長」，民進黨另兩位台南市長初選參選人顏純左、陳亭妃不以為然，兩人不約而同回應，稱賴美惠的說法僅是「尊稱」。

顏純左認為賴美惠的說法不足為奇，表示「她也曾在公開場合稱我為顏市長」，指賴的表態其實只是一般尊稱，並不是挺黃。

陳亭妃表示，賴美惠曾在自己的臉書上表示自己是中立的立場，相信她不會臉書說一套，另外作一套，「若我邀請她，她也會稱我陳市長」。

(中國時報)

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