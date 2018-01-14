4選將忙搶劉世芳票源

2018年01月14日 04:09 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

劉世芳退選後，民進黨高雄市長初選賽局重新起跑，各陣營都表示一定領表登記也重新調整選舉戰略，有趣的是4位參選人不約而同選擇從原高縣的北高雄及東高雄，邁出新的競選腳步，以「鴨子划水」之姿搶食原本挺劉的票源。

民調領先的陳其邁一早到湖內區中賢市場，再轉往海埔市場，與每位攤商及買菜民眾握手問候爭取支持，民眾也熱情回應，紛紛高喊「市長好」，祝福他通過初選；還有民眾拉著陳提出地方建設需求，陳傾聽外，也不忘宣揚以人工智慧為核心的城市發展戰略及新世代經濟首都的城市願景。

甫從日本請益之旅返國的趙天麟則未公開北、高兩地行程，據悉是私下積極接觸爭取客籍意見領袖、地方重要人士支持；政界人士認為，趙若趁此機會整合原本挺劉的票源及花媽支持，對初選會有很多加分作用。

晚間才有婚宴跑攤公開行程的趙天麟表示，這次赴日拜訪日本最年輕最會招商的福岡市長高島宗一郎，汲取其經驗做為高雄未來發展經濟的參考。

趙天麟的「分身」也馬不停蹄，因趙喜愛慢跑，爭取到慢跑族支持，一連2天力挺趙的跑友在旗山區及路竹區扛著「挺趙天，選新市長」旗幟路跑。

管碧玲則走訪路竹區民有攤販集中場，握遍每一雙手爭取基層支持，向攤商訴求傳統市場是台灣的寶貝，並以韓國水原市為例，將公共廁所改造特色都可以加分成為觀光市場。

長年茹素的林岱樺從內門區重新出發，參加旗山玉敕代天府吳府千歲、內門南海紫竹寺開光典禮後，隨後與基層里長座談，積極爭取支持。

(中國時報)