陳金鋒出書 鼓勵學子逆轉勝

新北市長朱立倫（左）與富邦金控總經理韓蔚廷（中）13日出席陳金鋒（右）的自傳《不求勝的英雄：解壓縮陳金鋒.zip》贈書典禮。（陳俊雄翻攝）

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中國時報
／新北報導

「台灣巨砲」陳金鋒從球場退休後，出版自傳《不求勝的英雄：解壓縮陳金鋒.zip》，富邦金控認購3000本贈送給全國大專及高中棒球及籃球隊員，新北市也購買300本給新北市的國中小棒球員，13日贈書活動中，新北市長朱立倫也希望年輕球員從這本書中，能夠學習到陳金鋒在困境當中再接再厲，築夢踏實，勇敢實踐自我的運動夢想。

陳金鋒13日上午在新北市府舉行的贈書儀式中表示，這本書就像是他這麼多年棒球生涯的縮影，棒球重視的是團隊精神，球場上的每一場比賽，每個人都有很重要的位子，其中70％的成敗是來自個人心理因素，因此要抱著不怕失敗的精神，勇於挑戰、勇於逆轉勝。

本身也熱愛棒球、留學時還是紐約大都會隊球迷的朱立倫表示，陳金鋒在守備時擔任外野手，雖不是場上最受囑目的位置，但如果對手擊出深遠的外野高飛球，就必須盡最大努力接殺，以免被擊出全壘打；打擊時則需面對三振，或是奮力擊出再見全壘打，「不求勝，但可能逆轉勝」。

朱立倫說，陳金鋒是台灣棒壇傳奇人物，他的堅持與認真也是台灣精神的代表，感謝富邦金控認購書籍贈予新北市大專及高中棒球及籃球隊員，希望年輕世代的選手們能從陳金鋒生命故事所淬練出的失敗哲學，得到指引方向及激勵力量，學習在困境當中再接再厲，築夢踏實，勇敢實踐自我的運動夢想。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，目前《不求勝的英雄：解壓縮陳金鋒.zip》已募集超過4000本，陳金鋒不論在球場或是下了球場話都不多，但在準備這本書時，出版社形容陳金鋒就像是球場上的哲學家，另外，富邦悍將也認養新莊棒球場，將富邦悍將拉到新北作為比賽主場，藉此拓展新北棒球文化。

(中國時報)

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