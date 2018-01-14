花蓮特搜隊 加入國際救援

花蓮特搜隊13日正式成軍，隊員展現救災技能，破壞牆面搶救人命。（許家寧攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣消防局「特種搜救隊」在消防節前正式成軍，32名特搜隊員除通過消防署驗證、具有中級特種搜救能力外，更獲參與國際救援輪值資格，消防局預計今年將再成立一支50人的「義消特搜隊」，支援花蓮特搜，組成強大的特搜大軍。

花蓮縣消防局13日在花蓮市德興運動場舉辦119消防節慶祝活動，花蓮縣長傅崐萁親自為新成軍的特搜隊授旗，並表揚74名傑出警義消、婦宣及鳳凰志工，期勉花蓮縣成立全台第19支專屬搜救隊後，讓救災量能再升級，成為國內救難隊的先鋒。

花蓮特種搜救隊長陳秋銘指出，花蓮山區幅員廣大，山難、地震頻傳，特搜隊員由32名各消防分隊菁英組成，經去年底長時間訓練後，已成為一支具備支援搜救能力的專業隊伍，除具備在災區自給自足能力，隊員體能也通過每年舉辦4次的24小時不斷電搜救演練。

消防局長林文瑞說，消防局除新購及汰換各類救災裝備，人力也從8年前的251人擴編至338人，義消志工則從原本的975人增加至1622人，今年將挑選出50名具備救災熱忱、受過救助訓練及測驗合格的志工成立「義消特搜隊」，強化花蓮特搜戰力，確保民眾安全。

未來花蓮縣特搜隊將優先投入山區、水域救援工作，為了讓民眾感受最新救災技能，現場也演練模擬嚴重震災，特搜隊員第一時間展開人命搜救，並結合黑鷹直升機吊掛破壞機具完成救災任務，一旦有其他國家地區發生重大災難，花蓮特搜隊也可立刻投入救援行列。

(中國時報)

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