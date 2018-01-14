遊新溪口吊橋 民怨接駁點遠

新溪口吊橋正式營運，吸引遊客造訪。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

復興區「新溪口吊橋」經過3年6個月整修，13日開放營運，全新吊橋長303公尺，成為全台最長懸索橋，觀光路線採單向通行，由角板山公園步行至溪口部落羅馬公路，再由接駁車接送，近1小時路程吊橋僅10分鐘走完，其餘時間都在走階梯與斜坡，有人覺得風景美，也有人抱怨不斷。

溪口吊橋位於復興區澤仁里，過去原為當地溪口部落居民，跨越大漢溪至角板山的便橋，因舊橋已使用50年，年久失修，前復興鄉長林信義提議，將溪口吊橋發展成觀光兼具的通道，因此2014年6月開工，斥資將近2億元，完工後營運配合單日限額2800人次過橋，需官網預約並至現場取票，成人票100元、優待票70元，當地民眾不受限制。

新溪口吊橋長303公尺、寬1.2公尺，形式為吊床式，橋標高介於252至275公尺間，兩側拉高成Ｍ字型，橋頭高低差23公尺。首日不少遊客嘗鮮，許多人還沒走到吊橋，光是階梯路段就走得氣喘吁吁；還有人直接爬到橋上拍照，讓人看了捏了一把冷汗。

有民眾表示，吊橋雖美，因動線安排，走完吊橋後得搭接駁車回到角板山，距離接駁點將近2公里，且為上坡，老弱婦孺根本無法承受，不適合到此遊玩。復興區公所回應，因考慮山路狹窄，若小巴士直接到吊橋端接客，恐怕在途中會車不易，反而造成危險。

公所呼籲，溪口部落空間有限，請遊客不要開車進入部落，盡量以接駁方式前往，車輛可停角板山公園上台地停車場 、下台地仁愛停車場、復興區農會停車場，也可以前往羅浮停車後，搭乘接駁車到仁愛停車場。

(中國時報)

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