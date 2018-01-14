台塑捐2000萬 助若竹兒蓋家園

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中國時報
翁聖勳／嘉縣報導

若竹兒教育基金會永久家園建院13日舉行動土典禮，台化公司總經理黃棟騰代表台塑暨公益信託慶寶社會福利基金捐助2000萬元，讓永久家園距離完工啟用邁進一大步，若竹兒創辦人林朋輝說，募款3年來，第一次遇到這麼大筆款項，非常感謝台塑集團協助。

昨天動土禮由嘉義縣副縣長吳芳銘、縣議長夫人黃瓊賢、台化公司總經理黃棟騰、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志、若竹兒教育基金會董事長賴嬿、社會局處長楊健人等人共同主持。台塑企業表示，有鑑於若竹兒是嘉義第一家智能發展中心，長期提供身心障礙者日間照顧，卻因為空間不足讓更多服務對象需長時間等候安置或安排到外縣市，相當不方便，集團得知該計畫尚有5000萬元資金缺口時，將慶寶公益信託歷年慈善活動結餘的2000萬元投入若竹兒計畫，協助若竹兒興建永久家園。

林朋輝表示，能夠順利動土歸功於鼎力相助的社會大眾，儘管1億餘元工程經費尚有近3000萬元缺口，工期也還有1年半，在董事和各界有志一同下，有把握經費會陸續到位，未來974坪建地也將規畫成3層樓建物，服務人數將從日間照顧的30位，增加45位全日托服務對象，可服務75人，預計2019年中旬完工。

(中國時報)

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