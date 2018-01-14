溺水栽種 一顆蓮霧拍出2000元

2018年01月14日 04:09 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

每年為屏東帶來超過30億產值的蓮霧，各產區已陸續進入採收期，13日由屏東縣政府舉辦的優質蓮霧評鑑競賽，佳冬鄉農友羅佳銘以家族自創的溺水栽種法，種出外觀及甜度組雙料冠軍，最終冠軍精品由縣長潘孟安擔任拍賣官，以3斤3萬元的天價賣出。

「換算1顆蓮霧2000元，太驚人了。」羅佳銘獲悉拍賣價格後直呼驚喜，他說，24歲跟著父親學習栽種蓮霧，透過「溺水栽種法」，每年會將果樹樹根泡在水裡30至40天，讓養分從樹葉回溯至果實，這樣種出來的蓮霧又大又好吃。

果樹就跟人一樣，在逆境中越能成長，羅佳銘說，這栽培法也是父親無意中領悟，多年前南部遭遇梅雨季，使得園區水排不掉，但那一年種出來的水果特別好吃，於是不斷探究原理，終於找到這套方式的精髓，曾有農友想學但皆造成根部潰爛，「真的還是得靠經驗」。

靠著這套技術，每年都能種出品質優良的果品，羅佳銘透露，目前訂單已經排到過年前，且每年幾乎都能完售。

屏東縣長潘孟安指出，屏東蓮霧種植面積約2600公頃、年產量高達3萬8000公噸，不論質與量都是全台之最，這次希望透過評鑑機制，讓農友相互交流，也藉此挑選出優秀果品，在年節送禮之際，推薦給消費者，作為自用送禮的選擇之一。

(中國時報)