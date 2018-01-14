溺水栽種 一顆蓮霧拍出2000元

羅佳銘（左）在蓮霧評鑑競賽中，獲得外觀及甜度組雙料冠軍，並以3斤3萬元天價拍出。（林和生攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

每年為屏東帶來超過30億產值的蓮霧，各產區已陸續進入採收期，13日由屏東縣政府舉辦的優質蓮霧評鑑競賽，佳冬鄉農友羅佳銘以家族自創的溺水栽種法，種出外觀及甜度組雙料冠軍，最終冠軍精品由縣長潘孟安擔任拍賣官，以3斤3萬元的天價賣出。

「換算1顆蓮霧2000元，太驚人了。」羅佳銘獲悉拍賣價格後直呼驚喜，他說，24歲跟著父親學習栽種蓮霧，透過「溺水栽種法」，每年會將果樹樹根泡在水裡30至40天，讓養分從樹葉回溯至果實，這樣種出來的蓮霧又大又好吃。

果樹就跟人一樣，在逆境中越能成長，羅佳銘說，這栽培法也是父親無意中領悟，多年前南部遭遇梅雨季，使得園區水排不掉，但那一年種出來的水果特別好吃，於是不斷探究原理，終於找到這套方式的精髓，曾有農友想學但皆造成根部潰爛，「真的還是得靠經驗」。

靠著這套技術，每年都能種出品質優良的果品，羅佳銘透露，目前訂單已經排到過年前，且每年幾乎都能完售。

屏東縣長潘孟安指出，屏東蓮霧種植面積約2600公頃、年產量高達3萬8000公噸，不論質與量都是全台之最，這次希望透過評鑑機制，讓農友相互交流，也藉此挑選出優秀果品，在年節送禮之際，推薦給消費者，作為自用送禮的選擇之一。

(中國時報)

台塑捐2000萬 助若竹兒蓋家園 肝病免費篩檢 桃園千人受惠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。