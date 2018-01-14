肝病免費篩檢 桃園千人受惠

2018年01月14日 04:09 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

肝病危害國人健康，其中B型、C型肝炎是造成肝硬化及肝癌最大元凶，為有效進行肝病防治，衛生局及肝病防治學術基金會，13日於楊明國中合作辦理「免費肝炎及肝癌大檢驗」，提供20歲以上成人6項免費肝病篩檢，現場近千名民眾參與。

衛生局說明，這次活動提供市民篩檢B型肝炎表面抗原和肝炎表面抗體、C型肝炎抗體、肝癌檢查及肝功能指數等項目，如檢驗結果發現肝功能異常者，將增加B型、C型肝炎病毒量檢查。現場楊梅區衛生所並提供四癌篩檢服務，所有檢查完全免費。

根據衛生福利部統計，惡性腫瘤為國人十大死因之首，其中肝癌位居癌症死因第二名，另慢性肝病及肝硬化也列於十大死因之中，桃園市每年約有400多名民眾死於肝癌，另有300多名死於慢性肝病及肝硬化，患者早期幾乎沒有症狀，透過篩檢，早期發現，早期治療，則為保命之道。

肝病防治學術基金會與國際扶輪社521、3522、3523地區贊助活動，匯泰建設股份有限公司董事長盧明珠並個人愛心捐贈價值數百萬超音波儀器2台為民眾保肝，彌補偏鄉地區醫療資源不足的缺憾。

民眾如檢驗結果異常，後續衛生局與肝病防治學術基金會，將安排免費腹部超音波檢查，經過基金會評估為家境貧困者確診肝癌、嚴重肝囊腫等需治療者，會補助相關就醫交通費及進入療程後健保部分負擔費用。民眾如有任何疑問，可洽桃園市衛生局防疫專線0800033355或肝病防治學術基金會。

(中國時報)