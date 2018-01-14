柯象木乃伊 泥塑金尊開光

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中國時報
／雲林報導

百年國寶「柯象木乃伊」大埤鄉北極殿帝爺公肉體金身「柯象」，指示信眾使用壽金泥塑金尊，經1萬1071名信眾募集壽金簽名，13日舉行泥塑金尊開光大典，供信眾參拜，見證帝爺公的傳奇。

「柯象」為雲林縣大埤鄉大德村人，1879年34歲時坐缸化為金身木乃伊，被視為「肉身菩薩」，安座於村內北極殿供奉。1912年抗日事件中，因有人以「柯象」金身名義號召抗日，金身被日方以「犯罪證據」扣押，從此消失百餘年。

2011年「柯象木乃伊」被發現藏身台灣博物館倉庫內，在各界協助下，「柯象」多次返回北極殿供信眾瞻仰，創下台博館國家級漢人文物資產返鄉首例，最後在信眾爭取下，於2011年安座北極殿。

「柯象」返鄉後指示廟方以壽金泥塑高2尺9寸金尊，歷經2年多籌備，由工藝師耗時7個月塑型彫製，13日舉辦開光大典，由北極殿主任委員吳茂崧等人共同主持，上千民信眾到場參拜共襄盛舉。

台博館記錄，「柯象」木乃伊含椅座寬78公分、高130公分、深度87公分，肉身已成乾燥的棕色外皮，血管、胸骨、肋骨清晰可見，北極殿為了永久保存金尊，特別打造恆溫恆溼空間供奉。

吳茂崧表示，帝爺肉身「柯象」是台灣現存最早的肉體金身，已有130餘年歷史。早年金尊多次往返北極殿與台博館，信眾擔心造成損毀，請雲林縣政府及中央民代共同協助，終於讓金尊回北極殿定居，開創台灣歷史文物歸還廟方的紀錄。

(中國時報)

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