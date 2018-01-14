部落自主 來義成立排灣族狩獵協會

2018年01月14日 04:09 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

為落實以部落為主體的自主管理狩獵機制，來義鄉13日率全國之先，在屏東林管處長張偉顗見證下，於丹林集會所風光成立「排灣族傳統文化狩獵協會」，未來超過百位獵人會員只要透過協會申請，1年內隨時都能狩獵，也須肩負起與政府共同守護山林的責任。

張偉顗指出，來義鄉傳統狩獵文化中有類似保護區概念的獵場區分管理共識，其中禁獵區讓野生動物得以休養生息，部落也保有多項傳統祭儀與生命禮俗，所以選擇來義作為高屏區第1個狩獵示範區計畫執行地點。

未來政府只扮演協助動態監測的角色，希望透過部落自主管理，借重原住民傳統的山林智慧，加上現代科學化技術，共同管理國有森林的自然資源。

林管處育樂課長林湘玲說，現行法規限制獵人須在5天前申請狩獵，且申請表上還要填數量，不僅不符祭典特性，且對原民文化也顯有誤解，畢竟原民狩獵數量多寡是取決山神而非獵人。

因此未來將配合屏科大調查來義山區野生動物數量，透過協會會員如實回報獵況，並適時修正與調整可狩獵的種類與數量，達到山區野生動物族群與傳統文化永續目標。來義鄉長竇望義強調，未來會與公部門持續溝通，向林務局爭取擴大開放狩獵林班地範圍，並申請合法且符合傳統文化需求的狩獵，保障來義鄉狩獵者的狩獵權益。

(中國時報)