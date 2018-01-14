社論－翻轉經濟 挽回民心最後機會

2018年01月14日 04:09 中國時報 主筆室

蔡政府執政快滿20個月，任期即將過半。馬政府失去人民信賴，最主要是經濟表現不好，人民生活日益艱困所致。蔡政府接任以來，內政失利，抗爭四起，街頭極不平靜，兩岸政策失敗，造成台海敵對情勢升溫，剩下唯一爭取民心的機會，就是經濟表現與民眾的生活感受了。遺憾的是，過去1年雖然出口表現不凡，股市迭創新高，但這種假性繁榮不可能持續，也對民眾實質所得沒有幫助。更令人憂心的是，錯誤的財經政策不會立即出現惡果，屆時再回頭已噬臍莫及，蔡政府財經政策起手式並不成功。

檢驗蔡政府財經政績，重點可放在五加二產業政策、能源政策及前瞻計畫三大項目。五加二產業政策，是前行政院長林全任內，親自督軍通過的計畫，20個月過去了，外界的感受是「無聲無息」，並未見到具體政策的落實與成效，除了總統與高層官員偶爾拿來說嘴，談談這些產業計畫會帶動台灣投資、產業結構調整、打破低薪困境等等。但20個月過去後，基本上已經可以下定論，五加二產業政策重蹈覆轍，走進歷代政府「完成產業計畫之時，就是計畫塵封之日」的老路了。

最直接的檢視依據是民間投資，根據行政院主計總處統計，去年經濟表現最亮眼處在出口兩位數增加，因而帶動經濟成長率的上調。但在出口成長的同時，民間投資反而逐季弱化，去年前3季民間投資衰退0.51%，首季成長3.89%、第2季0.26%，到第3季由原來的正成長轉為衰退5.18%，在蔡政府執政第1年下半年，仍有超過4%成長率，衰退程度驚人。民間投資信心與數量雙逆轉，是中長期經濟發展的警訊，這樣的數據，能稱為五加二產業政策發揮效果、促進投資嗎？

再談蔡政府另一個財經政策重點：能源結構轉型。觀察供電現狀及替代能源的建設進度，能源轉型不僅僅在執行效率上出現問題，整個政策方向可能都有錯誤。蔡政府決心全面廢核，以綠能取代，現階段只是核一、二廠部分機組停止營運，但已造成此起彼落的供電危機，甚至發生八一五大停電，即使秋冬季用電量較低，備轉容量率仍時常低到7%以下。

經濟部承認，今、明兩年供電吃緊，但我們更擔心，供電吃緊的時間恐怕會更長；一來綠能進度遠不如計畫預期，未來風險甚高；二來核電廠今年底正式除役，未來6年逐漸實現，全台供電能力最終將減少18%。坦白說，不僅國內企業對未來的供電穩定毫無信心，不斷要求蔡政府檢討能源政策、重啟核電廠，外僑商會與外媒亦屢次質疑，《金融時報》批評蔡政府仍不明瞭能源轉型的成本，彭博則直指蔡政府既要廢核又要減碳根本做不到。

更嚴重的後果是因廢核而供電不足，台電只能讓現有火力電廠滿載全開，同時繼續增加火電機組，結果就是全台空汙惡化、紫爆頻頻，中南部情況特別嚴重，網民無奈稱之為「用肺發電」。相信政府會盡力讓空汙降低，但火電增加太多，政策降汙速度追趕不及，民眾的健康將付出代價，更會付出供電不穩、電價上漲的代價。

蔡政府引為重點政績、靠著立法院打架通過的前瞻計畫，推出之時就爭議不斷，通過後則除了看到衛福部決定把原列入前瞻計畫的「育兒百寶箱」取消，成為第一個取消的前瞻計畫外，其餘計畫亦是無聲無息，不知效益何在。

至於總統與官員時常拿來說嘴的兩件事：經濟成長率優於前任，台股穩站萬點，這兩件事確實值得肯定，但實在看不太出來蔡政府政策的貢獻。經濟成長率由負轉正，是全球景氣復甦帶動之故，非政府政策之功；甚至2%多的成長率，不僅低於全球平均成長率，低於周邊國家，也只與美、德等先進國家相近，實在談不上亮麗。台股的表現受惠全球經濟復甦，且金融市場幾乎是「無災無難」，主要股市都能飆漲，如美股主要指數上漲2到3成，日、港股漲3成、德股漲25%，台股去年漲15%，也談不上特別好。

蔡政府還有兩年多作出其經濟成績，法門無他，一是多重經濟少搞政治，找回民間投資信心與動能，二是重新檢討能源政策，因為這個充滿風險的政策不僅影響投資，也可能置台灣未來10年於險境。

(中國時報)