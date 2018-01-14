民進黨燒錢大戰

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中國時報
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對政治人物而言，選舉不僅決定個人政治前途，也攸關整個派系或全黨未來，古兵書有云「三軍未發，糧草先行」，正所謂選舉如打仗，政治人物總是自我調侃：「要選舉，子彈（糧草）要先準備好！」

民進黨參選人爭取2018縣市長提名過程，高雄、台南兩地廝殺最慘烈，正因為這兩地是綠營絕對優勢區，根據以往經驗，幾乎初選通過就可篤定當選，被視為「頭過身就過」，因而出現不少選舉亂象。

其一是燒錢大賽，光是選舉看板動輒上百或上千面，不僅台南市長參選人李俊毅感嘆這是「史上最花錢的初選」，立委黃偉哲先前更爆料，有人已花費上億元，參選人到底是打選戰還是燒錢大戰？

不僅看板燒錢，一場萬人造勢大會包括動員費用更驚人，諸如劉世芳、陳其邁已舉辦大型造勢，甚至邀來歌手助陣；台南部分，陳亭妃、黃偉哲號稱萬人造勢場子也不少，開銷也很驚人。

其二，高雄、台南初選黑函滿天飛、花招百出，黨內各派系殺得刀刀見骨，也讓參選人感嘆「我在跟同志選嗎？」

其實，直轄市長層級的選戰，候選人終究還是得靠形象理念、政策主張來決一勝負，而不是透過資源鞏固地盤；過往選戰經驗，砸大錢也並非當選唯一保證，甚至有時被扣上「政商關係複雜」的罵名，反而拖累選戰。

兼任黨主席的蔡英文總統，恐怕要出來管一管黨內初選亂象，否則，民進黨這場燒錢大亂鬥也會燒掉政黨形象。

(中國時報)

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