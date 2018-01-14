林心如事件的真正危險

2018年01月14日 04:09 中國時報 胡勇

林心如捲入「台獨」是非，兩岸輿論譁然。台灣主流媒體冠之以周子瑜事件翻版，抨擊大陸地方廣電「寧左勿右」，亂扣「台獨」帽子，「不但打不到真正的敵人，還只會把可能的朋友越打越遠」。大陸國台辦和官方媒體儘管尚未明確表態，但為林心如喊冤也是目前大陸輿論的主流。不過，大陸有關單位的操作固然有簡單粗暴之嫌，但蔡政府同樣難辭其咎。

《環球時報》向以「疾台獨如仇」聞名，但經過調查後，該報也不敢苟同對林心如的「台獨」指控。除了近來沸沸揚揚的「內鬥說」以及當事人一貫的表現外，最重要的證據恰恰來自於舉報人提供的一份台灣文化部的文件。透過仔細比對研讀，《環球時報》發現：第一，此一對台劇提供輔助金的政策檔發布於蔡政府上台前夕，內容與2014年和2015年文化部發布的其他兩份同類檔幾乎如出一轍。第二，文字檔的措辭，無論是大陸地區，還是對中華民國的表述，都不違反馬政府時期堅持的九二共識的立場。

換言之，至少從現有證據來看，林心如確屬蒙冤待雪。但問題在於，既然官方補貼台劇的政策早已有之，為何馬政府時期不見發酵？同樣的政策，到了蔡英文當政，卻成了台灣藝人的「原罪」？甚至連上過兩次大陸春晚的林心如都無法倖免？說到底，「物是人非」而已。

表面上看，蔡政府延續了馬政府補貼台劇的政策，連措辭都沒有變。但馬政府時期兩岸有共同的政治基礎，也有最起碼的官方互信。而蔡政府上台至今沒有接受九二共識，兩岸關係和平發展的現狀早已破局。譬如，同樣是M503航路爭議，馬政府時期兩岸仍然客客氣氣，能夠做到有商有量。如今呢？

同理，對林心如作品做出下架決定的廣東省廣電部門固然不熟諳兩岸事務，也很有可能釐不清楚「中華民國」與「台獨」的複雜關聯，但它不可能不清楚目前兩岸關係的形勢與氣氛。儘管國台辦字斟句酌，至今沒有將蔡政府跟「台獨」完全畫等號，但在大陸非涉台系統乃至廣大民眾看來，蔡政府是不折不扣的「台獨」走向。

大陸廣電系統即使對兩岸關係沒有鑽研，但對「文化台獨」和「去中國化」的作為至少是了然於胸的。在此背景下，突然接到《我的男孩》「接受台獨資助」的舉報，大陸主管部門當然如臨大敵。誠然，台灣媒體可以批評舉報莫名其妙，嘲笑廣電反應過度，但從主事者的立場出發，卻是守土有責，不可不慎。

值得注意的是，大陸輿論並不都是同情林心如的聲音。比如，有一篇網文就認為林心如作品遭下架一點都不慘，真正慘的是大陸央視《信中國》宣傳片在台灣遭停播。還有網友連結到前不久的王炳忠案，指出按照接受國台辦資助就是共諜的邏輯，林心如新劇接受台灣文化部資助當然就是「台獨」同路人，一點也不冤。顯見一些大陸網友是將對蔡政府的不滿遷怒到了林心如身上。

乍一看此事反映了大陸對「台獨」的杯弓蛇影與洶湧民粹，但蔡政府的兩岸政策也脫不了干係。兩岸官方對峙終於殃及民間交流。如果蔡政府不能及時改弦更張，不排除未來還會連累更多台灣藝人蒙受不白之冤。

(中國時報)