廢監院不如定位人權院

2018年01月14日 04:09 中國時報 李復甸

立法院臨時會即將展開監委被提名人審查程序召開公聽會，預計16日於院會舉行同意權投票。報載有人質疑部分提名委員政黨色彩、意識形態濃厚，未來難以獨立公正行使職權。陳師孟回應強調，「監委也是人，發表意見、有自己的政治立場，有什麼錯？若沒有政治理念，就不要從事政治工作，藍委這樣質疑，是完全不了解或誤解憲法條文。」

陳師孟的回嘴是對的嗎？依據憲法增修條文第7條第4項，「監察委員須超出黨派以外，依據法律獨立行使職權。」監察院「監察委員自律規範」第1條規定，監察委員公正廉明，貫徹法治，申張正義，依法獨立行使職權，不受任何干涉。並在第2條規定「監察委員依法行使職權，應超出黨派，保持中立。」

第2項規定「監察委員於任職期間不得從事政治活動或行為，包括：一、協助政黨吸收黨員。二、為政黨或其他政治團體宣傳其政治主張。三、為公職候選人助選。四、為政黨、其他政治團體或公職候選人籌募經費。五、擔任政黨、其他政治團體或公職候選人競選辦事處之職務。六、介入黨政派系紛爭。七、其他有關黨派之政治性活動或行為。」

監察委員非但不能將政黨意識帶入監察權行使範圍，甚至連以往任職的關聯都須擺下，嚴格遵守利益迴避。監察委員偶有出身行政體系者，有時礙於情面或是不能割捨舊屬感情，對於原屬機關存心宅厚，經常會被監察院同僚譏為「褓母」。第4屆監察院常在委員會討論議案時，常聽到有委員半開玩笑說：「來到監察院，進大門要先喝孟婆湯。」歷屆委員都以公正獨立自我要求。

監察院為合議機關。雖然依憲法監察委員獨立行使職權，但獨立行使職權是指獨立調查不受干涉，並非可以一人獨斷獨行，所有事項無論彈劾、糾舉、糾正都須經由會議決定。監察委員權勢不可謂不大，每有公務員被監察院傳詢或是諮詢，都會感覺忐忑不安。早年監察院甚至曾彈劾副總統及行政院院長，近年間亦曾彈劾高階軍事將領、檢察總長、行政院祕書長、最高法院法官等。第4屆彈劾貪瀆違法人員即達280餘人。若有人心懷怨懟接任監察委員，挾權勢而欲遂私慾，那是絕對不適任的。

當一個人受到委屈無處可訴時，監察院是最後的一線希望。監察院接受人民陳訴，與人權有關的案件達56%。日前在立法院提名公聽時，6個被提名人都說同意「轉型」為人權院，媒體及藍委扭曲為贊成廢院，令人氣結。

監察委員源於御史台，自古即是護民官，監察委員專注人權議題自是不可或缺的。監察院即是人權院，監察委員不是政治工作。若是夾雜其他的想法，把一些既有的成見與刻板印象帶進監察工作之中，甚或挾怨報復，個人期期以為不可，也不會是社會大眾期待的監察委員。

（作者為中國文化大學法研所教授、第4屆監察委員）

(中國時報)