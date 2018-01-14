2018年01月14日 04:09 中國時報 盧信昌

與歐陸一海之遙的英國，首相梅伊被迫出重手逼退部分內閣成員，為的是能在醜聞頻傳之際，爭取民心團結以便進行任務艱鉅的脫歐談判。反觀德國政壇，雖然經濟成就創下歷史新高點；但在去年9月大選之後即已陷入僵局，由梅克爾夫人所拿捏出的左、右平衡路線，終究無法在難民配額議題上，取得右翼政黨的配合。

然而德國選民仍傾向於支持能有過半席次的聯合組閣，並且希望不再進行重選，特別是在極右派意識正逐步抬頭的今日。打從上周日開始，梅克爾夫人即率員進行組成聯合政府的談判。就在最後一天的會談登場前，本月11日，梅克爾先做公開談話，表明其所背負的社會期待、已經達成的初步成果，以及她審慎樂觀的組閣決心。

不過就在參與結盟談判之前，第二大黨社會民主黨（SPD）的主席舒爾茲，不僅重述其在勞工、移民權益與環境維護的固有立場，又加碼表態要在2025年以前提出能讓歐盟轉型為歐洲合眾國（United States of Europe）的憲法草案。到目前為止，雖然這個構想只得到3成的法、德國民支持；但舒爾茲強悍表示，不接受合眾國草案的國家，屆時必須自行退出歐盟。

因為多了這一項強硬主張的箝制與其構想對於新世代的吸引力，不樂見要走向少數執政的梅克爾夫人，確實增添了一大考驗。為了維護她慣有的政治信念，更為了確保歐盟有共同未來，背水一戰的準備自是難以避免的。梅克爾夫人並不願意在成立合眾國與否，表述其明確立場；她轉而強調要有歐盟的國防強化，要有共同的外交政策，以及致力於學研和創新的集體推動。

除此之外，像是進一步鬆綁移民依親、加稅與確認電動汽車的全面推廣，甚至要大幅增加社福預算，都是右翼政黨和保守派選民所不能承受之重。由於有完美的經濟表現，2017年的聯邦財政結餘將近400億歐元；然而由社民黨代表所提出的新增項目，其歲出概算卻已經超過900億歐元。

更糟的是，原本打定主意以強硬立場來爭取執政主導的社民黨，雖然在大選遭逢挫敗；但內部主戰的氣焰高昂，揚言如果聯合政府不照單全收其提案，對於談判結果將在黨內予以否決。幸好，德國總統史坦麥爾，先行做出與社會的疏通，宣稱一旦組閣談判未臻全功，還可以再展延期限，好讓參與組閣談判的各政黨，諸般政策歧見都得以化解。

（作者為國立台灣大學國企所副教授）

(中國時報)