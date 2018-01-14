勞基法下的留守兒童

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中國時報
盧佳宜

寒流來襲，基隆市發生1對6旬夫婦在家中猝死，死亡的婦人還手持著電話企圖求救。更令人鼻酸的是，年僅2歲的男童陪伴在祖父母身旁大哭了3天。據了解，男童的父母在大陸經商，將孩子交由祖父母照顧。

根據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布2017世界人才報告，台灣在評比的63國中排名第23，在亞洲排名第3。但若細看指標，生活成本及人才外流排名不佳，商業環境吸引外籍人才及企業將攬才、留才列為優先事項排名也同樣不佳，台灣人才外流情形令人憂心。

最近3年，台灣平均每年約有12～13萬人應徵海外工作，其中選擇到大陸就業的比重最多，高達7成6。根據統計，2016年台灣生產總值（GDP），已被大陸5個省分超過，分別是廣東、江蘇、山東、浙江、與河南。此外，大陸最低工資連續14年大幅調漲，部分先進城市的薪資水準也已超越台灣，例如深圳市在2016年就以人均所得2.5萬美元領先台灣，2017年北京平均薪酬4.6萬已超過台北的4.35萬元。人才流動已是擋都擋不住的趨勢。

反觀立法院臨時會10日三讀通過《勞基法》修正案的內容，明顯站在資方立場漠視勞工權益，未來恐怕將加快人才外流的速度。政府角色若不中立，如何確保勞資關係平衡發展。

面對完全執政、一意孤行的政府，民眾心寒之餘不免變得冷漠，人才大量外移，身邊恐怕會有越來越多留守兒童，當周遭鄰里發生異常的狀況，多點關懷或向警消求助，或許就能及早救援，改變悲劇的發生。（作者為國家政策研究基金會助理研究員）

(中國時報)

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