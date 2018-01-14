盛夏的孩子 唱出不平凡

2018年01月14日 04:09 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

南投親愛國小夫妻檔教師王子建與陳珮文，憑著毅力及愛心推動音樂課後輔導活動，守護「剩下的孩子」長達十年，去年帶著孩子們出國比賽，在維也納國際青少年音樂節中贏得大獎，今年即將推出《盛夏的孩子》音樂會，將成果展現在國人面前。

維也納得獎 將辦音樂會

王子建說，「當功課好的孩子離開山上去城市念書，剩下的孩子奉命守護滿山的楓樹與家。我認為這些孩子們一定還可以做些什麼，讓平凡的生命也可以不平凡。」

王子建與陳珮文從2008年起開始推動這項希望工程，當別的師生正規課程結束後，樂團的練習才正開始，王子建表示，「我們沒有什麼奇妙教學法，其實就是讓孩子們用音樂在對話，別人用語言溝通，他們多了一種語言叫音樂。讓他們去領悟合作感，去領略孤獨感，在音樂領域中得到更多與世界相處的方法。」

十年來有太多的辛酸與驚險，有一次遇上颱風，夫妻倆開車入山探視小朋友們的狀況，結果竟然遇到土石流，兩人只好棄車逃亡，眼看車子就要隨著土石流落下山崖，「我想老天爺這樣對我們，應該夠了吧！？」所幸後方及時來了一部大卡車，上面還載著挖土機，總算化解危機。

白飯配鹽巴 也是種幸福

接送團員練琴、回家，也是王子建和陳珮文的生活日常，「我有一次問一個小朋友回家吃什麼，他很天真地回答我，餅乾配飲料；還有一個小朋友說，老師你別擔心，我爸爸有煮飯，結果我去他家一看，酗酒的父親只煮了一大鍋白米飯，然後不省人事。」王子建於是找來其他老師幫忙，開始在教室煮白飯，張羅飯菜，為團員們煮一頓比較像樣的一餐。

「這些孩子非常純樸，因為不曾擁有過更多的，所以他們就連一鍋白米飯都感到很滿足，很幸福。」

(中國時報)