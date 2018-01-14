盛夏的孩子 唱出不平凡

王子建（左）與陳珮文守護「盛夏的孩子」十年，用音樂打造偏鄉教育的希望工程。（親愛愛樂提供）

友善列印
中國時報
／專訪

南投親愛國小夫妻檔教師王子建與陳珮文，憑著毅力及愛心推動音樂課後輔導活動，守護「剩下的孩子」長達十年，去年帶著孩子們出國比賽，在維也納國際青少年音樂節中贏得大獎，今年即將推出《盛夏的孩子》音樂會，將成果展現在國人面前。

維也納得獎 將辦音樂會

王子建說，「當功課好的孩子離開山上去城市念書，剩下的孩子奉命守護滿山的楓樹與家。我認為這些孩子們一定還可以做些什麼，讓平凡的生命也可以不平凡。」

王子建與陳珮文從2008年起開始推動這項希望工程，當別的師生正規課程結束後，樂團的練習才正開始，王子建表示，「我們沒有什麼奇妙教學法，其實就是讓孩子們用音樂在對話，別人用語言溝通，他們多了一種語言叫音樂。讓他們去領悟合作感，去領略孤獨感，在音樂領域中得到更多與世界相處的方法。」

十年來有太多的辛酸與驚險，有一次遇上颱風，夫妻倆開車入山探視小朋友們的狀況，結果竟然遇到土石流，兩人只好棄車逃亡，眼看車子就要隨著土石流落下山崖，「我想老天爺這樣對我們，應該夠了吧！？」所幸後方及時來了一部大卡車，上面還載著挖土機，總算化解危機。

白飯配鹽巴 也是種幸福

接送團員練琴、回家，也是王子建和陳珮文的生活日常，「我有一次問一個小朋友回家吃什麼，他很天真地回答我，餅乾配飲料；還有一個小朋友說，老師你別擔心，我爸爸有煮飯，結果我去他家一看，酗酒的父親只煮了一大鍋白米飯，然後不省人事。」王子建於是找來其他老師幫忙，開始在教室煮白飯，張羅飯菜，為團員們煮一頓比較像樣的一餐。

「這些孩子非常純樸，因為不曾擁有過更多的，所以他們就連一鍋白米飯都感到很滿足，很幸福。」

(中國時報)

隨至善腳步 新南向赴越助學

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。