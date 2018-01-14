隨至善腳步 新南向赴越助學

2018年01月14日 04:09 中國時報 廖德修 ／順化報導 ／順化報導

蔡政府力推新南向政策，瞄準東協各國。台灣的至善基金會在越南服務已20年，為了協助中越地區偏鄉小學改善閱讀環境，10年前開始投入「閱讀計畫」，至今已造福151所小學、5.6萬人，成功提升越南學童的閱讀能力，深獲當地官方與民間的肯定。

這次至善助越行程有個亮點，即安排首任愛心大使陳淑麗，與20年前因顱顏變形來台動手術的新生兒「越南阿福」杜德緣重逢。雖然阿福至今聽力、視力俱無，生活無法自理，仍發出「喔喔喔」的聲音。陳淑麗既感動又高興地說：「20年前我從越南陪他到台灣就醫，也曾抱過他數次，我相信他沒忘了我。」

至善基金會表示，阿福和其家人看似在受苦，其實可算是一位「越南菩薩」，因為他的故事經媒體披露引起台灣各界關注，至善才有力量幫助了幾千個類似的案例，也就是多年來阿福與家人的辛勞，已化為苦難者的福報。

由於這項援助計畫成果斐然，外交部「駐越南台北經濟文化代表處」也從新南向基金中撥款160萬元，自去年起預計以2年時間協助12所小學成立閱覽室，目前已完成6間。

日前在順化省富錄縣的祿持第一小學舉行閱覽室啟用儀式，駐越代表石瑞琦特別受邀與其他來賓一起親手揭幕。他強調：「台灣有20萬越南移工朋友、10萬越南新住民，更是台灣第5大貿易夥伴，關係日漸緊密，像這樣的民間交流很值得推廣。」

至善基金會董事長袁立德說，多年來在順化等中越省分的努力已獲得越南官方重視。目前閱讀計畫相關費用由越南負責40％、台灣官方與民間60％；至善也預定在2018年把新增的20所學校納入服務對象。

基金會執行長洪智杰則建議政府，在無邦交國家往往需要借重非政府組織（NGO）的力量；政府可考慮撥出部分經費，建立完整制度，訓練有志於海外救助工作的人長期投入，一方面培養其專業能力，另一方面也較能累積成果。

(中國時報)