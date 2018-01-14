百果山健行 千人用腳旺台灣

2018年01月14日 04:09 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

「用腳旺台灣健行」2018年度首場活動，13日上午在彰化員林百果山探索樂園熱鬧展開，由於前場在百果山健行活動廣受好評，今年首開場報名很快就滿額，雖遇到今年最強寒流來襲，依然熱度不減，上千人利用這難得機會，用雙腳體驗，深入百果山在地產業、享受自然風光。

旺旺中時媒體集團、中國時報及百果山探索樂園舉辦「用腳旺台灣健行」，帶動健行熱潮，吸引人們以最健康的健行方式，重新認識土地，這次健行路線環繞著新舊百果山3個社區，主會場「百果山探索樂園」為慶祝開園1周年，配合舉辦本次健行系列活動，特別開放報名健行免費入園，吸引了大、小朋友，帶給大家一個美麗的回憶。

百果山是彰化縣有名風景區，對四、五年級生來說，更是重要的回憶，這次舉辦「懷舊百果山親子尋龍健行」，喚起回憶，同時百果山風景區已重新整修，探索樂園進駐後，更增加許多新景點和吸引人心的魅力，透過活動讓許多家人、子孫一起重遊舊地，感受新樂園帶來的新鮮驚喜。

13日活動從探索樂園出發，經由知名的幸福溜滑梯、員林神社、廣天宮、景觀餐廳等，結合百果山各景點，同濟會長江美玲、蘭馨國際交流協會、手機攝影協會和探索樂園副總楊椀婷等人，都共襄盛舉。

尤其百果山探索樂園內以「侏儸紀公園」為主題的各類活動設施，更讓小朋友興奮不已，驚喜進入恐龍世界探索中。

「用腳旺台灣健行」反應熱烈，接下來4月11日在新北市烏來雲仙樂園舉辦本年度第2場，歡迎喜好健行的民眾共襄盛舉。

(中國時報)