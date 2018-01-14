盧廣仲銀幕看自己胴體好樂

嚴正嵐（左）和盧廣仲在片中的感情線令影迷期待。（盧禕祺攝）

友善列印
中國時報
報導

電影《花甲大人轉男孩》13日舉行首場巡迴應援會，導演瞿友寧和主演盧廣仲、蔡振南、嚴正嵐、江宜蓉，劉冠廷、海裕芬和「國民阿嬤」范足妹等人現身，盧廣仲在片中被何潤東和吳念軒抓鳥，他表示自己也有幸抓到「鵰王」何潤東，搞笑說：「很扎實！覺得崇拜！」2人演完該段還互拍肩膀，盧表示：「他應該是在安慰我受傷的心靈。」他抓完不但沒有洗手，還覺得「手在發光」。

蔡振南拍攝時也抓了許光漢下體一把，他演戲討厭事先設定，因此出其不意伸手突襲，力氣頗大，導演瞿友寧說許被抓完就「縮在旁邊」，但該段可能被剪掉，因拍了太多抓鳥橋段，不得不有所取捨，被打趣應另外剪個「賞鳥特輯」。

和嚴正嵐演激情戲

昨現場擠滿盧廣仲歌迷，拍照時嚴正嵐被要求抱著盧廣仲，2人在片中將上演更激情的畫面，嚴只穿肉色小可愛、短褲上場，還大膽咬盧的耳朵，盧則為床戲「露兩點」，他感謝導演給機會，「因為洗澡時很難看到自己，這次可以到電影院觀賞『胴體』。」「國民姑姑」海裕芬打趣說：「盧廣仲的『小紅豆』在手機裡只有0.3公分，到了大銀幕變60公分喔！」

盧廣仲昨獻出完整版片尾曲〈明仔載〉首唱，預告中他也自彈自唱20秒新單曲〈幾分之幾〉，他表示該曲是從電視版拍攝期就開始的創作，「感謝所有出現在我生命中的每個人，這些幾分之幾組成了我。」還透露：「寫這首歌時，神明應該有摸一下我肩膀。」該片2月9日上映。

(中國時報)

今年賀歲國片都有蔡振南

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。