陳綺貞歌聲感動媽說愛

2018年01月14日 01:33 中國時報 蔡琛儀 、溫博鈞 報導、溫博鈞

陳綺貞一連唱三場，後台備有兩個加溼器護嗓。（盧禕祺攝）

陳綺貞昨晚在台北國際會議中心舉辦「房間裡的音樂會」演唱會第2場，照例在〈夜遊〉前點了歌迷上台一起搖沙鈴伴奏，有人撐雨傘、舉海報吸引她注意，她看到有粉絲穿著「爽」字T恤，忍不住笑說：「穿爽的那個，你就上來爽一下好了。」

除了彈得一手好吉他，陳綺貞在演唱會上也大展琴藝，現場彈奏改編版的〈時間的歌〉、〈告訴我〉、〈太聰明〉等3首歌曲；她也在視覺上下了不少巧思，唱到〈黑眼圈〉時燈光驟暗，全場靜靜聽她唱歌。

新單曲預購起跑

陳媽媽是陳綺貞頭號歌迷，受訪時大讚女兒首場演出：「覺得很棒！」對於她唱〈別送我回家〉的橋段表示很感動，「聽她唱歌很能打動人心，歌詞表現了人心的感受，傳達意境。」透露在後台遇到女兒會擁抱她，告訴她「很棒」、「我愛你」。

陳綺貞出道20年，陳媽媽感性地說：「時間真的過得很快，一路上很辛苦，她自己樂在其中，希望她能更努力，回饋支持她的歌迷。」媽媽台下送暖祝福女兒，陳綺貞昨在台上也謝謝媽媽，誇她：「妳今天很漂亮。」更不忘2度點名男友鍾成虎向他致謝。

前晚陳綺貞在演唱會散場時，默默播出新單曲〈Cheer’s Track-008〉VCR宣告預購起跑，歌迷紛紛排隊搶登記，甚至有人一口氣預購50張，2小時內預購量逾2000張。

(中國時報)