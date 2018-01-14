佼佼掌《紅白》揪萬人嗨起來

張惠妹睽違5年再登《紅白》。

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中國時報
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Ella（右）熱歌勁舞與黃子佼一起炒熱開場氣氛。

台視除夕特別節目《2018超級巨星紅白藝能大賞》13日晚在小巨蛋登場，今年由黃子佼（佼佼）領軍花花、王少偉、納豆、瑪麗主持，受邀演出歌手包含國寶級藝人楊麗花，歌手Ella、張惠妹（阿妹）、韋禮安、戴愛玲、SpeXial、李千娜、盧廣仲、嚴正嵐、愷樂，樂團動力火車、八三夭，以及韓團NCT127等歌手輪番登場，嗨翻小巨蛋。

阿妹繼2013年登上台視《紅白》後，暌違5年再站上《紅白》舞台，連唱〈連名帶姓〉、〈戒斷〉兩首歌，演唱完阿妹向觀眾說：「十全十美、過年行大運」等吉祥話，她希望在2018年，「所有美好事情都能與家人一起、好友一起度過。」演唱最後一首歌不忘開玩笑說：「不能唱〈三天三夜〉？」嚇得主持人黃子佼說：「不要啦！」最後演唱新歌〈你說了算〉。

Ella擔任「紅白大使」，把《紅白》當三金晚會盛裝打扮，一開場穿橘紅色毛海大衣與10歲的馮羿一起合唱〈我的寶〉帶動萬人炒熱氣氛，之後換上紅色連身褲裝搭配亮片外套唱組曲〈渾身是勁〉、〈你正常嗎〉，將現場氣氛帶到最高點。

總主持人佼佼接下主持棒後，不斷與製作單位開會，並提議Ella唱完開場後，所有演出歌手上台與觀眾見面，這段也是《紅白》歷年沒出現過的橋段。

佼佼準備小禮物

他表示，第一次接下《紅白》主持棒「心情還是有點緊張」，他很感謝藝人朋友，抱著與觀眾團員的心來共襄盛舉，為此他還貼心準備小禮物送給演出歌手。

(中國時報)

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