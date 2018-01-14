A-Lin最終唱 尪捧場破婚變

A-Lin昨晚返高雄開唱，近萬名歌迷到場相挺。

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中國時報
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A-Lin（左）昨邀請好友小宇站台，兩人熱力合唱組曲。

A-Lin「聲吶SONAR世界巡迴演唱會終極安可場」13日在高雄巨蛋演出，該套巡演耗時2年半、走過20萬公里，終於在她的家鄉畫下句點。她去年和老公、統一獅代理總教練黃甘霖鬧婚變，日前夫妻帶女兒到馬爾地夫度假散心，據悉老公和女兒昨也低調捧場，力挺她返鄉開唱。

A-Lin為了最終場，成本多砸500萬元，4套服裝也增至5套，其中3套是全新打造，花費50萬元。昨開場她以綴有白紗的長版花紋風衣，自高空吊台氣派現身，一連帶來〈All In〉、〈好朋友的祝福〉等歌，但她在傘型吊台高唱組曲時卻不小心笑場，事後連忙解釋：「是因為被安全帶勒到。」

她昨請好友小宇站台，2人合唱組曲〈完整的浪漫〉、〈Woman In Love〉及〈920〉等曲，A-Lin說：「你是破紀錄，我聲吶唱最多的就是小宇的作品，小宇也擔任過很多次聲吶的嘉賓。」

萬名粉絲支持

A-Lin為了家鄉誠意十足，歌迷也以行動支持，此次票房約2000萬元，吸引萬名粉絲到場。她昨彩排時就因不捨一度哽咽，彩排結束後更特地準備氣泡酒當小禮物送給工作人員。巡演結束後，A-Lin將立即投入全新演唱會「I'm A-Lin」，27日自新加坡起跑。

(中國時報)

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