2018年01月14日 04:09 中國時報 洪秀瑛 報導

資深藝人康龍12日因三重住家失火，他和妻子、媳婦、2個孫子一家3代有5人燒燙傷，他當時帶著3歲大的孫子逃出後，56歲的妻子沒能在第一時間逃出，送醫搶救後有恢復生命跡象，13日中午仍不幸離世，2個女兒十分哀痛，正處理後事，親友們深怕還在加護病房的康龍無法承受，至今仍瞞著噩耗。

康龍的友人說，康龍病況嚴重，被送到醫院時昏迷，由於臉被燒得黑腫，加上吸入大量濃煙，整個臉包著紗布不太能說話，手腳也有燒燙傷，護士昨幫他抽痰都是黑色，目前仍在燒燙傷加護病房插管治療。他和妻子、媳婦及孫子被轉送不同醫院，康龍未脫離險境，但每次清醒就要找妻子，一度不顧身上插管想掙脫。

替他申請救助金

中華演藝工會理事長康凱說，當時起火點在臥室，康龍妻子與3歲小孫子一起睡，為了孫子保暖，開了電暖器，康龍睡在外頭，發現起火，趕緊衝進去把孫子帶出來，康龍的妻子可能為了保護小孫子才傷得重，工會將協助申請文化部急難救助金；高群、夏威、劉美玲、林乃華等都到醫院探望，祈禱他早日好轉。

康龍除了演出《戲說台灣》，也接宮廟等活動主持，經濟上過得去。藝人好友嘆生命無常，一場失火竟家毀妻亡，無法團圓。康龍的妻子曾是演員，夫妻扶持幾十年，喊康龍「大哥」的資深藝人林潔莉說，他們夫妻感情好，康龍顧家、疼妻子，平時夫唱婦隨，很少看到他們吵架，讓他知道妻子離開後，無法想像他會有多心痛。

(中國時報)