呂金象 惡霸轉性拚當打仔

2018年01月14日 04:10 中國時報 鍾志均 專訪

呂金象是儀隊出身，立志成為實力派演員。

26歲呂金象去年演出電影《紅樓夢》，深受同志族群喜愛，其實他女人緣也不錯。出身儀隊的他，身邊有不少女性網友、粉絲留言、加臉書好友示好。自認專情的他，表示2年前出道當下就把臉書桃花全斷光，「決定捨棄玩臉書，像是高中畢業前也沒逛過百貨公司。」過著「修身養性」生活。

他說國中時期個性火爆，在校會欺負同學，若對方不聽話，就一口氣把人抬起來丟到垃圾桶，是標準的「校園惡霸」。直到高中時，他靠加入籃球、壘球校隊來發洩精力，在教練管教下，個性馴服很多。

30個劇組邀約

呂金象升高中大考時，因成績太爛，和家人提議不如去金門念國立學校，開始獨立生活。當同儕唱KTV、外出玩耍時，他有一群朋友能一起爬山、溯溪、做運動，更應證他這2年試圖衝事業，努力學武術，捨棄交友圈，力圖要往大陸發展的決心。

經紀人替他請了7、8個表演老師，他日前也才剛結束台北藝術大學表演課程，在課堂上又哭又笑，「笑很簡單，哭的話就會想到家人，沒給他們好的生活。」外型溫文儒雅的他，日前到大陸徵選，近30個劇組搶著找他演戲，多半為古裝。以動作演員為目標的他說：「決心多嘗試，不要光在一個軌道上走。」

(中國時報)