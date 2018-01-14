鬼麒主 操控玉離經掀殺機

2018年01月14日 01:33 中國時報 林承彥 報導

鬼麒主不僅鬥勇也鬥智，不惜操控兒子玉離經以達成目的。圖片提供霹靂國際多媒體

從《破邪傳》的標語「邪神覺醒神州動，梵天救世納天命」就知道普天救世的一頁書，絕不會坐視八岐邪神作亂坐視不管，但吸納入體的血闇之力過於強大，連梵天都難以負荷，自爆之際讓人捏把冷汗。而好戲另一個看點，則是鬼麒主與玉離經父子情仇將會如何，不少人猜測德風古道可能將隨之覆滅。高潮接連不斷，也讓才發行4集的《破邪傳》充滿話題。

在八岐邪神毀示流島後，隨即傾盡全力入侵神州，在邪神未抵前，神州群俠力戰天邪八部眾，雙方互有勝負，而八岐邪神力量的關鍵「龍首」，正道們已毀去兩個，八岐邪神註定無法完全回歸，此番正邪對抗勝負更加難測。

戰況未解引熱議

為遏止邪神力量，動用血闇之力強行破壞龍首的一頁書，瀕臨闇力爆體的危機，不少戲迷在螢幕前敲碗，就怕一頁書又成為血戰下的犧牲祭品。幸有雲徽子翻遍古籍，得知長生樹九界仙塵可幫助一頁書卸下體內血闇之力，雲徽子一行人費盡全力終在百妖海市尋得九界仙塵。而在六人企圖讓一頁書恢復如常時，邪神策動的百妖竟也虎視眈眈，打算趁人之危，一口氣顛覆神州。

正邪之戰除了鬥勇也鬥智，鬼麒主為解放最後的邪神龍首，不惜操控兒子玉離經，身為儒門之主的玉離經，竟也是引發德風古道覆滅危機之人。鬼麒主使用邪術，壓制了德風古道群英力量，玉離經雖使用「春秋聖卷」破邪，但之後內力暫失，反而讓鬼麒主趁機下了邪令，爾後玉離經受邪力影響，果真帶了邃無端、劍咫尺殺上玄黃島。

一頁書體內的血闇與正氣對壘，與鬼麒主、玉離經的父子情仇，是《破邪傳》當下劇情發展中最受矚目兩大亮點。因戰況未解，且正邪混沌不明，此波新劇吊足粉絲胃口，也讓要角們的最終走向在網路上掀起討論熱戰。

(中國時報)