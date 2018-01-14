晶璽健康事業執行長何修榕 美力新潮流

2018年01月14日 01:33 中國時報 採訪、撰文溫筱鴻（樂時尚CEO暨總編輯） 受訪者何修榕（晶璽健康事業執行長）

何修榕是公司的最佳行動代言人。（樂時尚提供）

何修榕（左）溫筱鴻（右）。（樂時尚提供）

何修榕（左二）邀請徐乃麟（右）與袁詠琳（左）參與員工大會。（樂時尚提供）

何修榕都會精心安排員工戶外活動。（樂時尚提供）

何修榕（左二）親自嚴選每樣商品。（樂時尚提供）

有個男性化名字，卻有著嬌柔的外表，舉手投足間散發出嫵媚氣息，但一旦何修榕（Claire）談到公事，她的氣魄足以讓現場空氣瞬間凝結，完全是巾幗不讓鬚眉的女將風範。還記得有一次我們一起用餐，她接到一通電話，在場朋友都聽得出事情的重大，但一掛上電話，Claire就宛若什麼事也沒發生一般，繼續談笑風生的與我們閒聊，有著超乎一般常人的定力。

何修榕從小就有一些徵兆，注定要發展出健康事業，從她簡單的飲食習慣，只吃蛋、豆腐跟魚，不太愛吃肉的她都選擇對身體有益的食物，而從學生時代就培養出的早睡習慣也影響她自身的良好體質，她開玩笑地說：「我以前9點半就要上床睡覺，若是太晚，我就會把學生制服跟襪子穿在身上，以保能睡飽睡滿。」

早在17年前，Claire就意識到，美麗不該只著重於表相，內在的美麗才是最為重要。她過去的職業經歷，多方面涉足到證券和不動產等產業，並在任職投資顧問期間擔任過董事長特助一職，經常需要接觸國際產業的分析，因而看出了生技產業在未來發展的趨勢。念書時她曾看過《女強人》這本書，看到作者怎麼選擇找到自己想做、該做的事情，及觀念態度，面臨一次次困難、挑戰的工作過程，讓Claire有深切感受，告訴自己「做」就對了，不要受限任何處境，當時即設立公司，往貿易方向走。

守護台人健康

一次因緣下，Claire受邀協助友人架構傳統電視購物公司的內部管理及財管系統流程，過程中，她發現當時的市場趨勢以美容瘦身為主，市場相當的龐大，但她心想：「那脫下衣服、卸了妝之後呢？」外在變漂亮了，那麼身體的健康又是如何呢？就這樣，即使許多人並不看好，Claire仍堅持做對的事，毅然決然選擇了在當時非常冷門的健康事業，從只有兩三人的團隊開始做起。

Claire向來不乏貴人相助，決定創業的當時確實有很多機會，但Claire選擇幫忙一位她滿敬佩的朋友共同攜手合作，開創了健康事業的路程。草創初期，單純以傳達健康的觀念為基礎，某次的因緣，長輩介紹，Claire得知工研院團隊正為了國人常忽略的肝病問題，致力研發相關的保健食品，只是因為資金的短缺所以必須尋找民間的技術轉移。看見這麼多專業人士為著台灣人的健康如此努力，Claire深受到感動，更付諸行動將這項研究承接下來，為的就是要實踐她守護健康的使命，最後也在雙方的合作下成功研發出獲得國家健康食品認證的護肝保健食品「維力康」，也成為晶璽最早推出的第一項產品，就此開啟了Claire的健康事業。

親自嚴選產品

而且我忽然還發現怎麼Claire取名字都是三個字，御薑君、髮生機、倒立機、酷跑機、體雕機、光子艙這些三字箴言，就好像Claire的個性一樣快狠準，我當場還說出了這個順口溜：「跳一跳、跑一跑、蒸一蒸、倒一倒」，我們都一樣是講求速度又重感覺的人。

外人看來，也許會覺得Claire誤打誤撞、憑著一股衝勁才進了這產業，但認識Claire的人都知道，原因無它，因為沒有誰比她還重視內在和外在的美麗兼具，她自己就是晶璽最忠誠的消費者之一，也是公司的最佳行動代言人！堅持「己所不欲，勿施於人」的她，始終以自己就是消費者、以及自己親人也要使用的角度去思考每一項產品的功能與需求等細節，希望能帶給超乎消費者預期的品質，她深信：「自己要受到感動，才能去感動別人！」

5年前，Claire深感現代人生活忙碌，且常處於緊繃狀態，因為她自己就是苦主之一，坦言自己創業17年以來真的很少有空能運動，外加上2010年，Claire在經歷了親人嚴重的健康問題後，開始求教各國鑽研「身心健康」的學者，她發現，原來身心健康的關鍵不只要「內服」，也要結合「外用」，除適量的保健食品外，也要有適當的運動，才能達到全方位的健康，於是Claire開始積極推廣「輕運動」理念，成為輕運動潮流的領導者。

什麼是輕運動？輕運動不受年齡限制，讓兒童和長輩都能享受到使用樂趣；主張「愈動愈有精神」，而不是劇烈的運動形態，讓大人、小孩都不怕會有運動傷害；場地及時間上更不受拘束，隨時隨地都能想動就動一動，她說每天忙到很晚回家，但是她真的沒空還要先卸妝後換裝再出門去健身房，她希望把運動變成家裡的裝潢一份子，因為運動本來就是生活之一，而不是因為要運動而運動，因此晶璽所代理進的運動器材，每一項都很適合放在家裡或是辦公室，打造屬於自己的「家庭健身房」，隨時抓到空檔都能輕鬆做運動！

像Claire自家就擺滿了晶璽所代理的每一項運動器材，她也和我們分享她自己使用的小祕訣：「每天下班後都已經很累，到了晚上8、9點我就常頭昏眼脹，這時候我只要在家用一下倒立機，倒個2分鐘就覺得比較眼清目明，思緒也跟著清楚；壓力大我就跳一下彈跳床，跳一跳心情就會不自覺愉悅跟快樂起來。」聽她這麼說，連我都想在辦公室各擺一台了！

推廣Smart Life

除了的保健食品及運動器材外，Claire也沒有忘記創業的初衷，以人為中心，逐步規畫出更寬廣的健康事業藍圖，並提倡「Smart Life」以天然、安全、環保的概念，引進及研發許多優良的日常生活用品，像是環保材質的無毒杯，讓你在飲食上不擔心杯子會讓你攝入不好的化學物質。

標準近乎苛求的她，即使商品開發和嚴選的過程再怎麼繁瑣，Claire也一點都不馬虎，每項商品一定得經過商品開發部、醫師專家和顧問團隊等一關又一關的關卡，不夠好，就毫不猶豫「打掉重練」，重新篩選評估，簡直比我更像處女座，龜毛得不得了！Claire特別強調：「所有產品都一定要最安全才行！」要求完美的她，除了品質一定要好之外，也追求與眾不同，像是別人同樣有出跑步機，晶璽的「酷跑機」不但輕巧好收納，還兼具長凳、矮桌甚至時尚吧台的用途，完全符合現代人所追求的「高CP值」。（更完整的採訪內容，請上樂時尚網站www.styletc.com）

(中國時報)