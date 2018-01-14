涵碧樓度假 學大師廚藝

2018年01月14日 01:33 中國時報 徐力剛 報導

涵碧樓與Dida Cheese乳酪職人合作，精選起司製作美味菜餚。（徐力剛攝）

涵碧樓「DIY手作體驗」課程，主廚親手教學製作美味料理。（徐力剛攝）

涵碧樓3大手作體驗課程

食材攸關料理成敗關鍵，強調新鮮食材、「產地直送餐桌」為食家饕客譜出絕佳味覺饗宴。悠遊日月潭涵碧樓，品嘗美味散發出來的箇中絕美，體驗天然食材在主廚巧手下、激發出來的美食交響曲。

涵碧樓與「Dida Cheese乳酪職人」創辦人馮亨利合作，每日清晨5點前往彰化福興鄉牧場取回生乳製作起司，其中以莫札瑞拉起司尤為暢銷。馮亨利表示，製作莫札瑞拉起司需在生乳中加入食品級檸檬酸或商業乳酸菌靜置，利用酸度排出多餘乳清與水分後瀝乾，再以85℃熱水軟化起司塑形。莫札瑞拉為牽扯型起司，良好延展度及風味醇厚特性常用於餐點中，5公斤生乳可製成約500克起司，需1小時製作時間。

涵碧樓餐點中老饕讚譽有加的新鮮生菜，產自有「涵碧樓私家菜園」之稱晏廷歐亞農場，涵碧樓總經理張昌權與農場負責人林晏廷為多年老友，時任行政主廚的張昌權憑藉廚師對食材堅持、找上擅長培育原生生菜的林晏廷合作。林晏廷以自然農法種植生菜與食用花，透過肥培方式栽種生菜「紫包心」去除苦澀味。

高級餐廳常使用「食用花」裝飾菜品，林晏廷引進荷蘭原生食用花種子在台培育，克服溼熱氣候病蟲害問題，不使用溫室栽培，讓作物行光合作用保存微量元素，做為涵碧樓精選食材入饌。

打造冬季套餐

涵碧樓打造時令冬季套餐，精選Dida起司與晏廷生菜入饌，前菜「酥炸乳酪農場綜合生菜溫沙拉」精選在地小農番茄與生菜，搭配酥炸莫札瑞拉起司，再淋上葡萄酒醋提味，帶有溫熱口感牽絲起司與爽脆生菜在口中迸出新滋味。

湯品「香滑法式酸奶油南瓜濃湯配脆皮越南香菜」將越南香菜裹粉酥炸，佐以栗子南瓜泥製作湯品，再加入法式酸奶增添層次感。主餐「煎烤牛菲力佐藍紋乳酪醬汁」，精選厚切美國安格斯牛菲力搭配茭白筍與時蔬，佐以牛骨與古岡佐拉起司調製醬汁，具畫龍點睛之效。

旅客可大啖美味料理，涵碧樓也推出3大課程，「DIY手作體驗」主廚教學新鮮生菜、起司現做料理。「晏廷農場體驗」，前往農田親摘葉菜與食用花製作美味花晶凍。「Dida Cheese教學體驗」，學習手作莫札瑞拉起司與溫乳清酒釀凝乳湯，親手製作更有感。

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日月潭涵碧樓酒店

電話：049-2855313

地址：南投縣魚池鄉水社村中興路142號

(中國時報)