夢想雲湧 薰衣草森林

2018年01月14日 01:33 中國時報 報導林彥君

在園區除欣賞薰衣草，還可到森林美術館和初衷小屋品嘗咖啡。（薰衣草森林提供）

漫步在薰衣草森林裡的紫色花海田，讓旅人忘卻煩惱。（薰衣草森林提供）

「森林島嶼」電商

「故事森林」活動

台灣2017年度的代表字是「茫」，描述了天候因空氣汙染，造成環境一片「霧茫茫」，也是人民對環境及未來極度不安的「心茫茫」。到了「一年之計始於春」的新春時節，與其被動接受未知的運勢，不如在一年之初主動地為自己許下一個願望，同時也為朋友送出一份祝福，讓「願」成為2018年的代表字。

在台灣，每年12月到隔年3月底是薰衣草花開的季節，今年薰衣草森林以「夢想雲湧」為主題，以初春盛開的薰衣草花田映襯，透過「Have a dream and make a wish」的概念，再次帶給旅人們深入祕境的夢幻體驗。造訪薰衣草森林除欣賞紫色花海、乘坐森林裡的旋轉木馬外，還可以到森林美術館和初衷小屋研磨一杯香醇的咖啡，感受蒼木鬱鬱的大自然能量。

祈福儀式花季限定

漫步在新社園區內，沉浸在大自然來場蕨類探索之旅，除了體驗花季限定的祈福儀式及夢想成真實驗室外，還能逛園區商店，採買薰衣草節限定的特色商品。當夜幕低垂，園區內的「香草House」民宿提供旅客靜謐優雅的住宿環境，讓旅人們忘卻煩惱，放鬆享受美好的山居生活。

即日起自3月31日止，《中國時報》影視消費中心與「故事森林」聯合舉辦「許個願，我的願望想讓你看見」活動，只要在「故事森林」臉書社群中tag朋友、寫下祝福，並上傳一張搭配文字的照片，將有機會得到「心之芳庭」免費入園門票與「Rememory香室」香水DIY課程，憑活動留言紀錄，還可至薰衣草森林園區內兌換驚喜好禮一份！

青年品牌勇敢逐夢

十多年來，勇敢逐夢的薰衣草森林陸陸續續發展出9個品牌，有主張綠色婚禮的「心之芳庭」、支持台灣設計師的「森林島嶼」，及鼓勵年輕人大膽出走看世界的新品牌「漂鳥」青年旅館等，每一個品牌都有著一個創始的初衷，就像天上的雲朵，努力翻湧著夢想，祝福每一位對生活懷有目標、對未來懷有信念的人們，都能在新年的開始，將許下的願望勇敢實現。

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★薰衣草森林新社店

地址：台中市新社區中和里中興街20號

電話：（04）25931066

★薰衣草森林明德店

地址：苗栗縣頭屋鄉明德村仁隆66-2號

電話：（037）252000

★2018薰衣草節歡樂慶：

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(中國時報)