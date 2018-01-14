台灣人壽獲雙獎優等殊榮

台灣人壽一舉拿下全國最佳壽險公司「知名度最高」及「業務員最優」雙優等獎項肯定。台灣人壽營運總處總處長葉 “說]右）代表領「業務員最優」優等獎。左為保險局副局長張玉煇。圖片提供台灣人壽

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中國時報
報導楊閔惠

「全國最佳壽險公司排行榜」年度大調查出爐，《第六屆保險品質獎》日前下午進行年度最佳壽險公司頒獎，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）一舉拿下「知名度最高」及「業務員最優」雙項優等獎殊榮。

台灣人壽營運總處總處長葉 “貌磳隉A加入中信金控2年來，透過集團資源挹注，不僅已成資產規模前5大保險公司，也成為母集團中重要獲利引擎之一，表現深獲外界肯定，去（2017）年全年獲獎數已達39項，且登上2017年Brand Finance Insurance Top 100全球最具價值壽險品牌第67名；獲Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2017「健康衛生推廣獎」殊榮；以及榮獲新加坡ABF Insurance Asia Awards 2017「企業社會責任獎」，成為亞洲唯一獲得CSR獎項之企業。

全面使用行動投保

台灣人壽目前擁有8600位外勤業務人員，針對業務員之專業培訓極為重視，早已使用數位及系統化，提供各職級相對應職能數位學習平台，可24小時透過線上及影音學習保險金融資訊、產品、理賠及財務規畫全面向課程，業務員透過系統課程及業務主管上下合作輔導，以累積其專業能力；此外，傳承中國信託的「感動文化」，台灣人壽的業務同仁積極加入公司舉辦的各項公益活動擔任志工。搭上數位金融潮流，業務同仁朝全面使用行動投保系統，達到投保作業縮時及無紙化發展，企圖打造高專業、高產能之業務團隊，並且提升售後服務、理賠速度等，這些均為榮獲本屆「業務員最優」優等獎之主因。

「保險品質獎」由《現代保險健康理財雜誌》針對台灣22家壽險公司進行年度評鑑，向全國民眾進行「壽險公司評鑑報告」問卷調查，進而評比出「全國最佳壽險公司排行榜」。

(中國時報)

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