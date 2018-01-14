新北推「動健康」幼兒頭好壯壯

2018年01月14日 01:34 中國時報 報導柯佩芳

根據2013年調查指出0～6歲幼兒體重過重率已達26.7％，新北市政府推行「動健康」計畫，希望全民都能動起來，並培養孩子從小運動的好習慣，進而帶動家庭，以強健國人體魄，讓全民都能健康快樂；教育部頒定之「幼兒園教保活動課程大綱」已於106年8月1日正式實施，特別明確規範身體動作與健康領域的發展課程目標，顯示出幼兒身體動作發展的重要性。幼兒園每天應規畫30分鐘以上出汗性大肌肉活動時間，安排肢體動作活動在幼兒教育已確實成為重要的課題。

「0～5歲幼兒運動遊戲百科」專書是日本早稻田大學前橋明教授的著作，有鑑於教保服務人員缺乏孩提時代的遊戲經驗，無法將遊戲加深加廣的運用在課程中，所以撰寫本書介紹各種可以培養幼兒身心健康、人格形成的各類運動，利用本書並透過適應國情的翻譯與相關研習推廣，使國人能接收體適能新知；使現場教保人員能了解本專書精神，配合「幼兒園教保活動課程大綱」，研發新課程，使幼兒的身體動作、用具操作、健康行動三面向能面面俱到。

教育局表示，除了要宣導幼兒規律生活的運動策略，希望藉由本書的後續推廣，提升新北幼兒體適能水準外，更提供新北市教保服務人員更多的運動教學內容，讓幼兒們能盡情快樂的愛上運動和遊戲，快樂安心的成長，實現新北在地就學、在地樂活、新北動健康、幼兒好壯壯的目標。

(中國時報)