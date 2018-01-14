元大陸債ETF　人民幣投資新選擇

2018年01月14日 01:34 中國時報 報導鄧盛宇

中國大陸去年7月開放債通以來，國內首檔人民幣債券ETF-元大中國債3-5ETF（00721B）預計1/11～1/16募集，專注於3～5年中國國債與三家政策性銀行（中國國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國進出口銀行）債券。元大投信看好中國國債及政策性金融債流動性良好，並擁有標普A＋信評，債券殖利率亦高於其他已開發國家，推薦給看升人民幣、專注人民幣利率的投資人。

元大中國債3-5ETF擬任經理人張勝原說明，中國19大會議後，市場對人民幣信心增強，匯率止穩反彈，而人民銀行對於春節市場資金偏緊的狀況，亦提前提供流動性挹注方案，預期市場利率波動有限。今年七月，債券通開啟了國際資金進入中國債券市場管道，國際央行、主權基金、法人機構等陸續進入中國銀行間債券市場開戶，聚焦買入總發行量占中國債市高達35.9％的中國國債及政策性金融債。

信評公司標普（S&P）將中國國債及發行政策性金融債的三家政策性銀行皆評比為A＋信評，對於追求息收的投資人，投資A＋信評的人民幣境內債券，能擁有相對高於已發開家國家的殖利率，而中短天期的債券波動亦較低，依彭博巴克萊中國國債及政策性金融債3～5年期債券指數收益率為4.34％（截至12/29），對於看好人民幣發展的投資人，也可以考慮不同於存款的投資選擇。

根據彭博資訊及中金公司資料推估，如果未來彭博將中國正式納入全球綜合債券指數，可望帶來的資金流入約1500億美元，若再加上其他債券指數的資金，整體流入資金達2700億美元，預期可望支持境內人民幣債券市場表現。

(中國時報)